AK Parti Mersin Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 75 oranında tamamlandığını belirterek bu yılın sonuna kadar hizmete açılacağını söyledi.

Kıratlı, beraberinde AK Parti Mezitli İlçe Başkanı Hüseyin Kılıç ve parti yöneticileriyle birlikte ziyaret ettiği Mezitli Devlet Hastanesi inşaat alanında Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici’den bilgi aldı. Çalışan işçilerle de bir süre sohbet eden Kıratlı, burada yaptığı açıklamada, hastane inşaatının yüzde 75 oranında tamamlandığını ve bul yılın sonuna kadar hizmete açılarak başta Mezitli halkı olmak üzere bölge halkına şifa dağıtacağını ifade etti.

“DEVASA BİR HASTANEYİ MEZİTLİ’YE KAZANDIRDIK”

Kıratlı, yaptığı açıklamanın devamında, “Proje aşamasından inşaatına başlandığı günden bugüne yakından takip ettiğimiz Mezitli Devlet Hastanesi çalışmalarını bugün bir kez daha ziyaret ettik. İl Sağlık Müdürümüz ve üstlenici firma yetkililerinden bilgi aldık. İşçi kardeşlerimizle sohbet ettik. Çalışmalar son hızıyla ve hiçbir aksaklık yaşanmadan devam ediyor. Bölgemizin en büyük eksiklerinden birisiydi bu hastanemiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Mezitli’mize bu devasa hastaneyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hastanemiz 280 bin metrekare alan içerisinde 50 bin metrekarelik kapalı alanda kurulu muazzam bir kamu hastanesi olacak” dedi.

“FİZİKİ TAMAMLANMA ORANI YÜZDE 75’İN ÜZERİNE ÇIKMIŞTIR”

Projede kaba inşaatın ve dış giydirmenin tamamlandığını, çalışmalarda sadece ince işçiliklerin kaldığını belirten Kıratlı, “Şu anda fiziki tamamlanma oranı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde yüzde 80’in üzerine çıkmış durumda. Burada kaba inşaatı, giydirmeleri tamamlanmış, camı çerçevesi takılmış sadece içerisinde ince işçilikler kaldı. Yan tarafta bulunan 150 yataklı ama ihtiyaç halinde 250 yatağa kadar çıkarılabilecek fiziki ortama sahip olan Devlet Hastanesi inşaatı ise yüzde 75’in üzerine çıkmıştır. Bu hastanemizin en büyük özelliği ise içerisinde 10 ameliyathanesi, 50 polikliniği, servisleri, 500 araç kapasiteli otoparkı ve en modern cihazlardan oluşan bir kamu hastanesi olacak olmasıdır” şeklinde konuştu.

“SAĞLIK ANLAMINDA MERSİN’DE DEVRİM YAPTIK”

Mersin’e sağlık hizmeti konusunda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kıratlı, “Biz Mersin’i sağlık üssü yapacağız dediğimizde şaka yapmıyorduk. 2002 yılından bugüne Mersin’de sağlık anlamında gerçekten devrim yaptık. 3 bin 500’e yaklaşan yatak sayımız, hem yoğun bakım ünitelerimiz hem de hasta yatak sayısı bakımından geldiğimiz nokta ortadadır. Biz Mersin’i gerçekten sağlık üssü yapacağız diyoruz ve bunda kararlıyız. Biz Türkiye’nin ilk Şehir Hastanesi’ni Mersin’de yaptık. Biz Anamur’da, Gülnar’da Silifke’de, Mut’ta, Erdemli’de, Çamlıyayla’da yeni hastaneler yaptık ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Tarsus’ta 600 yataklı kamu hastanemizi yaptık. Devlet yönetmek vizyon işidir. O da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da var” diye konuştu.

“SÖZÜMÜZÜ TUTTUK VE TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Mezitli Devlet Hastanesi’nin açılmasının ardından bölge halkına şifa dağıtacağını ifade eden Kıratlı, “Daha önceki ziyaretimizde bu hastanenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacağını söylemiştik. AK Parti hükümeti olarak sözümüzü tutuyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin’de de hizmetlerimize devam ediyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Mezitli Devlet Hastanesi’ni bu yılın sonunda kıymetli Mezitli halkının hizmetine sunacağız. Hastanemizde inşallah hastalarımıza şifa dağıtacağız. Projenin buraya kazandırılmasında büyük emekleri olan başta Türkiye yüzyılımızın lideri, dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Projenin başından bugüne kadar önceki dönem Sağlık Bakanımıza, şimdiki Sağlık Bakanımıza, bakanlığımızın değerli bürokratlarına, üstlenici firma yetkililerine ve burada emek veren emekçi kardeşlerimiz dahil olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.