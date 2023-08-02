AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesinin son teknolojiyle donatılacağını belirterek, "280 bin metrekare alanda devasa bir proje yükseliyor. Mayıs ayında yüklenici firmaya teslim ettik. İnşallah olağanüstü bir durum yaşanmaz ise 2025 yılının sonunda projeyi bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

Milletvekili Kıratlı, İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz ile birlikte yapımına başlanılan Mezitli Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat sahasını gezen Kıratlı, yetkililerden bilgi aldı. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Kıratlı, hastanenin geçmişinin çok eskiye dayandığını söyledi. AK Parti ilçe Başkanlığı yaptığı dönemde 2015 yılında hastaneyi yatırım programına aldırdıklarını belirten Kıratlı, "Özellikle şehir ve üniversite hastanesine kadar ki bölgede bir devlet hastanemiz yoktu. Mezitli ise büyüyen, gelişen, son zamanlarda göç alan, Türkiye’nin en büyük ilçesi olabilecek güzide bir ilçemiz. Buradaki eksikliği gördüğümüz için ne yapabileceğimize baktık. Projemiz kabul gördü ve yatırım programına alındı. O zamandan bu zaman pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve deprem gibi olağan üstü olaylar yaşandı. Biz bunları yaparken hem deprem bölgesini ayağa kaldırırken buradaki yatırımları da hız kesmeden yapmaya devam ediyoruz. Mayıs ayı itibariyle ihalesi bitti. Son model teknoloji ile donatılmış 150 yataklı hastanemiz genişletilebilir, talep halinde 250 yatak kapasitesine çıkartılabilme özelliğine sahiptir. İçinde 10 tane ameliyathane olan hastaneyi kısa sürede tamamlayacağız. Ayrıca bir de ağzı diş sağlığı merkezi inşa ediyoruz" diye konuştu.



"Bu hastaneden tüm vatandaşlarımız yararlanacak"

Konuşmasını sürdüren Kıratlı, "Bugün Mezitli’ye kazandırılacak olan bu hastaneden tüm vatandaşlarımız yararlanacaktır. Toplum hassasiyetini göstererek burada ki bürokrasinin önünün açılmasını bekliyorum. Biz ara ara gelip hastanenin inşaatını yerinde inceleyeceğiz. Aksamalarda elimizden gelen bir gayret varsa da gidermeye çalışacağız. Mesela geçenlerde elektrik ile ilgili bir sorun vardı ve yetkililerle görüşerek o sorunu çözdük. Bu hassasiyeti kamu kurumu gözetmeksizin tüm kurumlardan istiyorum. Çünkü bu hastaneyi zamanında bitirmemiz demek burada tedavi görecek insanlara yardımcı olmak demek. O yüzden herkesin bu hassasiyeti özenle göstermesini istiyorum. Benim kendi dönemimde yatırım programına alınan bu hastane inşallah milletvekilliği dönemimde milletimizin hizmetine sunarız. Şunu hiç unutmayın Mersinliler. Cumhurbaşkanımız Mersin’i çok önemsiyor. Bunu havalimanında da yaptık. Ulaştırma Bakanımız atandığında ilk ziyaretini Mersin’e yapmıştır. Mezitli Devlet Hastanesi de Sağlık Bakanlığımızın iradesinde ilerliyor. 280 bin metrekare alanda devasa bir proje yükseliyor ki bunun 50 bin metrekaresi kapalı alanı kapsıyor" şeklinde konuştu.



"2025 yılının sonunda projeyi bitirmeyi planlıyoruz"

Sözleşmede hastanenin 700 gün içinde bitirileceği şartı olduğunu vurgulayan Kıratlı, "Ama buradaki sıkıntı şu olabilir mi, bunun da altını çizmek lazım. Havalimanı devam ederken, son 500 yılda dünyada yaşanmamış bir depremi yaşadık. Tabi olağanüstü afetleri son dönemlere baktığımızda çok görüyoruz. Eğer böyle olağanüstü bir durum yaşanmaz ise 2025 yılı sonunda projeyi bitirmeyi planlıyoruz. Sizlerle beraber de bunu takip edeceğiz ve inşallah da başaracağız" ifadelerini kullandı.