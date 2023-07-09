Bursa’da yeni evlenen çiftler, gelinlik ve damatlık almaktansa kiralamayı tercih ediyor. Sahibinden bir kez kullanılmış gelinlikler ile lüks abiye gece kıyafetleri ve özel dikim damatlıklar uygun fiyatları sebebiyle adeta yok satıyor. Lüks gelinliklerin kiralama fiyatları ise 5 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor.

Gelinlik mağazası sahibi Asiye Erikci, “33 yıldır kendi iş yerim var. Son iki yıldır kiralama sayısı eskiye göre artışa geçti. Yeni jenerasyon çiftler düğüne ve kıyafete masraf etmektense tatile gitmeyi, iyi bir yerde balayı yapmayı tercih ediyor. Sıfırdan ev hazırlıyor, bunun için de bir takım şeylerde kısıtlamaya gidiyorlar" dedi.

Satılık gelinlik fiyatlarının 15 bin ile 30 bin arasında değiştiğini, kiralamada ise fiyatların en az yarı yarıya düştüğünü anlatan Erikçi, "Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte evlenecek olan çiftlerin de heyecanı ve stresi arttı. Kadınlar özel geceler ve davetler için gardıroplarına bir servet harcamak yerine abiye, gece kıyafetlerini kiralamayı tercih ediyor" dedi.

Genç girişimci Sinem Cambaz ise, Bursa’nın Balat Mahallesi’ndeki mağazasında üst kalitedeki gelinlik, abiye, kişiye özel tasarlanan kıyafetleri kiralıyor. Özel gelinlik, abiye, özel tasarım kıyafetlerin satışının yanı sıra kiralanabildiğini ifade eden Sinem Cambaz, "Kısa süre öncesine kadar gelinlik ya da gece kıyafeti kiralama konusuna pek sıcak bakılmıyordu. Fakat kişiye özel tasarımların ortaya çıkıp, yelpazenin genişlemesiyle artık kadınlar özel geceler ve davetler için gardıroplarına bir servet harcamak yerine kıyafetleri kiralamayı tercih ediyor. Kira fiyatları 5 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor. Mağazada fiyatları 250 bin TL’ye varan üst kalitedeki gelinlik, abiye kıyafetler de mevcut" diye konuştu.