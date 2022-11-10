Sosyal konut projesiyle birlikte kiralık daire fiyatlarındaki artış durdu. Emlakçılar, kiralık daire fiyatlarının projeyle birlikte sabit kaldığını söyleyerek, satılık dairelerde de gerileme yaşandığını kaydetti.

Sosyal konut projesiyle birlikte kiralık daire fiyatlarındaki artış durdu. Emlakçılar, kiralık daire fiyatlarının projeyle birlikte sabit kaldığını söyleyerek, satılık dairelerde de gerileme yaşandığını kaydetti.

Emlak piyasasında durgunluk sürüyor. Sosyal konut projesiyle hem kiralık hem de satılık daire fiyatlarında artış durdu. Kiralık dairelerde fiyatlar sabit seyrederken, satılık dairelerde fiyatlar geriledi. Emlakçılar, projede kuraların açıklanmasıyla satışlarda hareketlilik olacağını söyledi. Kiralık dairelere talebin devam ettiğini söyleyen emlakçılar, buna rağmen kiralık daire fiyatlarının sabit kaldığını belirtti. Emlakçılar ilerleyen dönemde hem kiralık hem de satılık konutlarda fiyatların sabit kalacağını düşünüyor. İstanbul Bahçelievler de ortalama kiralık bir daire 5-7 bin liradan tutuluyor. Öte yandan satılık daire fiyatlarında da gerileme yaşandı. Ortalama 3 milyon lira olan daireler, 2 milyon 700 bin lira civarına kadar düştü.

"Talep devam ediyor ancak fiyatlar sabit kaldı, fiyat artışları durdu"

Kiralık dairelere talebin sürdüğünü belirten emlakçı Şerafettin Başaran, "Talep devam ediyor ancak fiyatlar sabit kaldı. Fiyat artışları durdu. Sosyal konut projesinin açıklanmasıyla kiralık daire fiyatları sabit kaldı. Vatandaşlar konut projesinin kuralarını bekliyor. Bahçelievler bölgesinde ortalama kiralık daire fiyatları 5 bin ila 7 bin lira arasında değişiyor. Mahalleye ve evin özelliklerine göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Kiralık dairelere talep devam ediyor. Projeyle birlikte satılık daire fiyatları da geri çekildi. Örneğin 3 milyon lira olan bir daire 2 milyon 700 bin ve 2 milyon 800 bin bandına geriledi. Konutlarda fiyatların sabit kalacağını düşünüyorum. Hem kiralık hem de satılık daire fiyatlarının sabit kalacağını düşünüyorum" dedi.

"Rus ve Ukraynalı müşteriler de geliyor"

Kiralık dairelere yabancıların ilgisinin devam ettiğini söyleyen Başaran, "Genellikle Suriye, İran, Bangladeş, Azerbaycan gibi ülkelerden ilgi var. Genellikle Ortadoğu ülkelerinden ilgi var. Son dönemde Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklı olarak Rus ve Ukraynalı müşteriler de geliyor. Sosyal konut kuralarının açıklanmasıyla piyasadaki durgunluk geçecektir" diye konuştu.