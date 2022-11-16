Kocaeli’de kiralık araçla uyuşturucu ticareti yapan 3 sanığa toplamda 45 yıl 15 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli’de kiralık araçla uyuşturucu ticareti yapan 3 sanığa toplamda 45 yıl 15 ay hapis cezası verildi.

Olay, 20 Kasım 2021 tarihinde İzmit D-100 Karayolu Kandıra sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boray Ş., Murat H. ve Kemal B.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını alan polis ekipleri, şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. İstanbul’dan Kocaeli’ye araçla gelen şahısları durduran ekipler arama yaptı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada esrar ve metamfetamin maddesi bulundu. Ekipler uyuşturuculara el koyarken, şahıslar gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Murat H., Boray Ş., Kemal B. ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, aracın kiralık olduğunu söyleyerek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Boray Ş.’ye 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL, Murat H.’ye 15 yıl hapis ve 30 bin TL, Kemal B.’ye 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL para cezası verdi.