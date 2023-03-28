Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesindeki bir depodan kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları tespit edilen ve toplam 40 suç kaydı bulunan iki kişi jandarma JASAT ekiplerince yakalandı.

Fethiye Faralya Mahallesinde oturan Ünal Ü. İsimli vatandaş Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığına yaptığı müracaatta Kelebekler Vadisi Mevkiinde kendisine ait iş yerinin deposunun kapısının zarar verilerek açıldığı ve depo içerisinde bulunan toplam değeri 15 bin TL olan kağıt havlu, tuvalet kağıdı, peçete, keser, bıçkı, pense 30 metre seyyar kablo, fincan takımı, bal ve aynı depoyu ortak olarak kullandığı Muhammed T.B. isimli şahsa ait toplam değeri 33 bin lira olan elektronik eşyaların çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Hırsızlık olayının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için JASAT timleri tarafından çalışma başlatıldı. JASAT ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek olayın kiralık araç firmasından kiralanan kamyonet ile gerçekleştirildiğini tespit etti.

JASAT timleri olayı gerçekleştiren şüpheliler 38 ayrı suçtan suç kaydı bulunan G.E. ve iki suç kaydı bulunan Ş.G.E. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliler kiraladıkları aracı araç kiralama şirketine teslim ettikleri sırada yapılan operasyon ile yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; çalınan malzemeler ile birlikte, Seydikemer İlçesi Gökben Mahallesinde ikamet eden Avni H. İsimli şahsın evinden çaldıkları çift kırma av tüfeği, 9 adet av tüfeği fişeği, 3 adet halı, elektrikli çay makinası, elektrik süpürgesi ve çaydanlık ele geçirildi.

Şüpheliler tamamlanan işlemlerin ardından bugün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Eşen Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.