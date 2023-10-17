Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı kiralık araç ile insan kaçakçılığı yapan 1 Suriye uyruklu organizatör 2 Filistin ve 6 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 9 yabacı uyruklu şahsı yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler kiraladıkları araç ile Mersin’den Manisa’ya götürmek üzere göçmen kaçakçılığı yapan şahıslar tespit etti. Dün gece icra edilen faaliyette Afyonkarahisar girişinde 1 Suriye uyruklu organizatör, 2 Filistin uyruklu ve 6 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 9 yabancı uyruklu şahıs ekipler tarafından yakalandı. Şahıslar hakkında adli soruşturmanın devam ettiği açıklandı.