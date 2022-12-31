Erzincan’da 9 belde ve 3 köyde yaşanan ulaşım mağduriyetini gidermek üzere kiralanan 28 adet özel halk otobüsü yarın (1 ocak) itibariyle sefere başlıyor.
Erzincan’da kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 2 milyon 548 bin dolar, ithalat 773 bin dolar olarak gerçekleşti
Erzincan’da 9 belde ve 3 köyde yaşanan ulaşım mağduriyetini gidermek üzere kiralanan 28 adet özel halk otobüsü yarın (1 ocak) itibariyle sefere başlıyor.
Erzincan Belediyesince 28 adet özel halk otobüsü kiralandı. Kiralanan özel halk otobüslerinin Erzincan Belediyesine sonradan dahil olan 9 belde ve 3 köye sefer yapacakları belirtildi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsçülerle olan mahkemenin devam ettiği bu süreçte kiralanan 28 adet otobüsten 65 yaş üzeri, engelli, gazi ve şehit yakını ailelerin ücretsiz yararlanacakları kaydedildi.
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