Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesinde ikamet eden iki şahsın evlerinde ve Sarıçam ilçesinde kiralamış oldukları villada arama yapıldı. İklimlendirme sistemi kullanarak saksılara ekili vaziyette 32 kök kenevir bitkisi, 100 gram kubar esrar maddesi, 1 adet havalı tüfek, 10 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ve iklimlendirme sistemi malzemeleri ele geçirildi.

Diyarbakır’da kargo aktarma merkezinde çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Diyarbakır’da kargo aktarma merkezinde çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.