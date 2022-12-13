Antalya’da kiraladıkları evden piyasaya uyuşturucu madde süreceği tespit edilen 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya’da kiraladıkları evden piyasaya uyuşturucu madde süreceği tespit edilen 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik başarılı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yürütülen çalışmalar çerçevesinde; N.D., C.D. ve S.G. isimli şahısların temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, Muratpaşa ilçesinde kiraladıkları evden piyasa sürecekleri tespit edildi. Şüphelilerin bulunduğu evde yapılan aramada; 4 kilo 150 gram skunk, 50 gram kokain ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.