Zonguldak’ta bir vatandaşın kiraladığı araç, yoldan çıkarak evin bahçesine uçtu. Kazada otomobil adeta ikiye katlanırken, sürücü feci şekilde can verdi. Aracın ise kazadan önceki son hızının 135 kilometre olduğu öğrenildi.

Zonguldak’ta bir vatandaşın kiraladığı araç, yoldan çıkarak evin bahçesine uçtu. Kazada otomobil adeta ikiye katlanırken, sürücü feci şekilde can verdi. Aracın ise kazadan önceki son hızının 135 kilometre olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 10.30 sıralarında Zonguldak-Ankara karayolunda meydana geldi. İddialara göre, Muhammet Çakmakçı (36) bir süre önce kiraladığı 67 EC 545 plakalı Volkswagen marka araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil tünelin duvarına çarpıp, ardından yol kenarındaki evin bahçesine uçtu. Otomobil kazada adeta ikiye katlanırken, sürücü araçta sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğinin tespit edilmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Çakmakçı’nın cansız bedeni araçtan çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

Kaza anını pencereden izledi

Tek başına yaşadığı evinin penceresinden kaza anına şahit olduğunu anlatan Yaşar Bayraktar, "Frene bastı. Yer kumluydu. Hakimiyeti sağlayamadı duvara vurdu. Sonra buraya uçtu. Ben evde kalıyordum. Cam açık, direkt arabayla göz göze geldim. İçerde vefat etti. Ben psikiyatrik tedavi görüyorum. Yaşadıklarım kolay değil. Benim burada durmam mümkün değil. Aslında bu arazi kamulaştı ama gidecek başka yerim yok" diye konuştu.

Ölen Muhammet Çakmakçı’nın esnaflık yaptığı, evli ve 1 çocuk babası olduğu, aracın takip sisteminde son hızının ise 135 kilometre olduğu öğrenildi.