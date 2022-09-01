Eskişehir’de yaşayan ve lavanta bahçelerinden etkilenen Erhan İnan, kıraç arazisine lavanta ekip hem ürün elde etti hem köyüne ziyaretçi kazandırıldı.

Eskişehir’de yaşayan ve lavanta bahçelerinden etkilenen Erhan İnan, kıraç arazisine lavanta ekip hem ürün elde etti hem köyüne ziyaretçi kazandırıldı.

Eskişehir’de yaşayan Erhan ve Muhsine İnan çifti Isparta’da lavanta tarlalarını görüp etkilendiler. Erhan İnan, Odunpazarı ilçesindeki Akçakaya Mahallesi’nde bulunan 18 dönümlük kıraç tarım alanına lavanta ekti. 2020 yılında lavanta ekiminden sonra lavantadan ürünler elde etmenin yanı sıra bahçesi adeta ufak çaplı bir turizm merkezi haline geldi. Tarlasında birçok çift düğün fotoğrafı çekinirken, morun her tonunu barındıran alan, yıl içeresinde birçok ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

“Gelecek yıl lavanta turizmini geliştirmeyi düşünüyoruz”

2020 yılından beri ailesiyle birlikte lavanta ürünleri ve turizmi ile ilgili çalışan Erhan İnan, bu yıl 35 litre lavanta yağı çıkardı. Tarlasının bulunduğu bölgede tek lavanta üreticisi olduğunu belirten İnan, turizme katkısından ve işin zorluklarından şöyle bahsetti;

“Lavantanın sadece yağından ve yan ürünlerinden değil iç turizme de büyük katkı sağladığını görünce bir benzerini kendi köyümüzde yapma fikri oluştu. Kendimize ait tamamen kıraç olan 18 dönümlük arazide lavanta ekmeye karar verdik. 2020 yılı kendi imkânlarımızla bu işe başladık. Tarlamıza hem lavanta turizmini getirmek için hem de çiçek, sabun, lavanta yağı, kolonya oda spreyi gibi yan ürünleri elde etmek için intermedia cinsi olan ektik. Tarlamız, şehrimizin lavanta turizmine katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bölgemizde de bu tür girişimin ilkiyiz. Özellikle gelin-damat ve sünnet fotoğrafları çekimleri için çok ziyaretçi aldık. Gelecek yıl lavanta turizmini geliştirmeyi düşünüyoruz. Çiçeklerimiz temmuz ayında açtı ve ağustos ayına kadar çok güzel bir görsel şölen oluşturdu. 18 dönüm arazide yetiştirdiğimiz lavantalarımızın hasadını gerçekleştirdik. Bu yıl 35 litre saf lavanta yağı elde ettik Lavantalarımızın yağ çıkarma işlemini için Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Çalıcaalan köyünde yaptırdık. Eskişehir’de birçok lavanta yetiştiricisi bulunmasına rağmen disimilasyon tesisi bulunmaması bizi çok zorluyor.”