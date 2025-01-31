Odunpazarı Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla erkeklere yönelik bir seminer düzenledi.

75. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir kıraathanede yapılan seminer, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Seminerde, şiddetin sadece kadınların değil, tüm toplumun ortak mücadelesi olması gerektiği vurgulandı.

Şiddete karşı bilinç ve mücadele konuşuldu

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilen seminerde, kadına yönelik şiddetin temel nedenleri, toplumsal etkileri ve çözüm yolları ele alındı. Katılımcılar, şiddet mağdurlarının hakları ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirildi. Ayrıca bilinçlendirme çalışmalarının önemi üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcıların soruları ve paylaşımları, şiddet konusunun daha derinlemesine ele alınmasına katkı sağladı. Fikir alışverişi ve önerilerle güçlü bir diyalog ortamı oluştu.

Değişim bizimle başlıyor

Seminerde, şiddetsiz bir toplum için hep birlikte adım atılması gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, kadınların haklarını savunmak ve toplumsal farkındalığı artırmak adına dayanışma içinde olmanın önemine dikkat çekti. Seminer sonunda kıraathane kapısına Odunpazarı Belediyesi tarafından kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için hazırlanan ve üzerinde ‘Kadına Her Türlü Şiddete Hayır ’yazılı döviz asıldı.