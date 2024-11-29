Antalya’da kuzeninin daha önce çalıştığı yerden kalan alacağı iddiasıyla kıraathaneye giden kişi, çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kendisine tabancayla ateş edilmesi sonucunu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle 2447 sokak üzerinde yer alan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre Uğur Akyol (37), kuzeninin daha önce çalıştığı kıraathanede sigorta işlemleri ve kalan parasını alması için iş yeri sahibiyle telefonda görüştü. Kıraathaneye gelen Uğur Akyol, iş yeri sahibi ve iş yeri sahibinin yeğeni F. D. (33) ile tartışmaya başladı. Kıraathane dışına kadar taşan tartışma sonrası F. D., yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak Uğur Akyol’a ateş etmeye başladı. Sesleri duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipler, vücuduna isabet eden mermilerden dolayı ağır yaralanan Akyol’u ilk müdahalenin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne götürdü. Akyol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. F. D. ise suç aletini 2442 sokak üzerine atarak önce taksi ile ardından araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Takipte olan motorize yunus ekipleri, kaçan F. D’yi yakaladı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen F. D. gözaltına alınırken, Uğur Akyol’un cenazesi otopsi için götürüldüğü Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan, sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı.