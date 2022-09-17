Artan kira fiyatları nedeniyle taşınmalar azalınca evden eve nakliye işi de geçen seneye göre azaldı. Bunun yanı sıra öğrencilerin eşyalı ev tercihi nakliye sektöründe iş kaybına neden oldu.

Artan kira fiyatları nedeniyle taşınmalar azalınca evden eve nakliye işi de geçen seneye göre azaldı. Bunun yanı sıra öğrencilerin eşyalı ev tercihi nakliye sektöründe iş kaybına neden oldu.

Evden eve nakliye sektörü, artan kiralık konut fiyatları nedeniyle kan kaybetti. Kiracılar oturdukları evi değiştirmek istemeyip taşınmayınca, nakliye işleri geçtiğimiz senelere göre azaldı. Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Eskişehir’de, üniversite tercihlerinin açıklanmasının ardından her sene yaşanan nakliyat haraketliliği, bu sene yaşanmadı. Kira masraflarının yanı sıra eşya ve nakliye masrafını da karşılamak istemeyen öğrencilerin tercihi, daha çok eşyalı evler oldu.

“Şu anda eşyaları daireler daha çok tercih ediliyor”

Eskişehir’de 9 yıldır öğrencilerin eşyalarının evden eve nakliyesini yapan Erkan Turan, vatandaşın ev bulmakta zorlandığı için işlerinin düştüğünü belirtti. Nakliye masraflarının da geçtiğimiz seneye göre nerdeyse iki katına çıktığını dile getiren Turan,” Geçen seneye göre yoğunluk azaldı. İnsanlar ev bulmadıkları ve kiraların artmasından dolayı çok şikâyetçi. Şu anda eşyaları daireler daha çok tercih ediliyor. Ben de öğrenci olsam benim de tercihim bu yönde olurdu. Geçtiğimiz sene şehir içi 50 TL ila 100 TL arası olan fiyat, bu sene 250 TL ile 300 TL arası değişiyor” diye konuştu.

“Nakliyeci arkadaşlar hassas ve özverili olsunlar”

Nakliye işinde güler yüzün önemini vurgulayan Turan, müşteriye elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştığını belirtti. Eşya taşıma işinde hassas ve dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Turan, “Ben mesleğimi seviyorum. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya ve müşteriyi üzmemeye çalışıyorum. Diğer nakliyeci arkadaşlardan da bunu bekliyorum. Biraz özverili ve daha hassas olsunlar” ifadelerini kullandı.