Samsun’da iş yeri sahibi ile kiracı arasındaki kira anlaşmazlığı yüzünden çıkan 2 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da iş yeri sahibi ile kiracı arasındaki kira anlaşmazlığı yüzünden çıkan 2 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi’nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.S. ile kiracısı olan işyeri sahibi F.Ş. arasında kira anlaşmazlığı çıktı. M.T.Ş. ile kiracısı F.Ş. konuşmak için bir araya geldi. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlı saldırıya uğrayan kiracı F.Ş. ile C.A. bacaklarından yaralandı. F.S., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, C.A. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili aralarında mülk sahibi M.T.S.’nin de bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Poliste ifadesi alınan M.T. ile birlikte toplam 4 kişi serbest bırakılırken, silahla yaralama olayıyla ilgili şüpheliler O.A.(21), Ş.Y.(31), A.Y. (21), A.İ. (37), B.Ö. (19) ve C.K.(18) bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.