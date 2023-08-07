Şanlıurfa’da Belediyeye ait tesis sayısını her geçen gün artıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Halil-ür Rahman Kent Ormanı bölgesinde yapımı tamamlanan Kır Düğün Bahçesini de kente kazandırdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle başlatılan çam ağaçlarının içerisinde, yeşilin ön planda tutulduğu Kır Düğün Bahçesi tamamlandı. Yol güzergahı asfaltla buluşturulan tesis çok yakında hizmete sunulacak.

Halil-ür Rahman Kent Ormanı bölgesinde yapımı tamamlanan Kır Düğün Bahçesi projesi çerçevesinde toplam 25 bin metrekare alan içerisinde 16 bin metrekare yeşil alan, 6 bin 500 metrekare otopark, 150 metrekare mescit, 260 metrekare mutfak 530 metrekare sahne alanı için yer ayrıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Kır Düğün Bahçesine giden yolda sıcak asfalt uygulamasını tamamladı. Daha konforlu ulaşım için vatandaşların kullanımına sunulmadan önce tüm çalışmaları tamamlamak için çalışan ekipler kaldırım ve ağaçlandırma çalışmalarının ardından tesisi halkın hizmetine sunmayı planlıyor.