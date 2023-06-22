Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Halil-ür Rahman Kent Ormanı bölgesinde 25 bin metrekarelik alanda yapılan kır düğün bahçesi tamamlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla başlatılan kır düğünü projesi tamamlandı. Vatandaşların rahat ve ferah bir ortamda doğa ile iç içe düğün ve eğlencelerini yapabilecekleri ‘kır düğün bahçesini inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sürdürülen çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

Bayramdan sonra açılacak

Evlenecek olan gençler için kır düğün bahçesini hayata geçirdiklerini ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Büyükşehir Belediyemize ait Kır düğün bahçesinde incelemelerde bulunduk. Kır düğünü bahçesinde son aşamaya geldik. Eksiklikler konusunda ilgili daire başkanlarımıza talimatlar verdik. Kurban Bayramından sonra İnşallah kır düğün bahçemizi halkımızın hizmetine açıyoruz. 25 bin metrekare alan içerisinde otopark, oyun alanları ve düğüne gelecek olan misafirler için yerler oluşturuldu. Modern ve refah bir ortamda düğünler gerçekleştirilecek. En kısa zamanda faaliyete geçecek. Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun’’ diye konuştu.

Halil-ür Rahman Kent Ormanı bölgesinde inşaat çalışmaları tamamlanan kır düğün bahçesindeki 25 bin metrekare alan içerisinde 16 bin metrekare yeşil alan, 6 bin 500 metrekare otopark, 150 metrekare mescit, 260 metrekare mutfak ile 530 metrekare sahne alanı yer alıyor.