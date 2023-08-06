Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Kır Çiçekleri Projesi’ yeni çiçeklerini seçiyor. Yaklaşık 4 yıl önce Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde başlayan Kır Çiçekleri Projesi, yeni sporcularını bünyesine katmak için seçmeler gerçekleştirdi. Genel sportif performans değerlendirmesinin yapıldığı seçmelerde; boy, kilo ve kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, esneme, 30 m sürat koşusu, 2 kg sağlık topu atma, durarak uzun atlama ile 1000 m uzun mesafe dayanıklılık koşusu testi yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ‘Benim kız çocuklarım’ dediği Kır Çiçekleri’ne yeni yetenekler katılıyor. Özellikle kırsalda yaşayan ve spora yetenekli kız çocuklarına bünyesinde eğitim veren Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Merkezi, yeni yetenekler için seçmeler gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 yıl önce başlayan ve bünyesinde eğitim gören kızların, spor müsabakalarında birbirinden önemli dereceler elde ettiği ‘Kır Çiçekleri Projesi’, yetenekli kız çocuklarını spora kazandırmaya devam edecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi sahasında gerçekleşen seçmelere, spora ilgisi ve yeteneği olan kız öğrenciler katıldı. Seçmelere aileleriyle birlikte gelen kızlar, ‘Kır Çiçekleri Projesi’ne dahil olmak için kıyasıya mücadele etti. Genel sportif performans değerlendirmesinin yapıldığı seçmelerde, her branştan ayrı antrenörler değerlendirme yaptı. Değerlendirmeler boy, kilo ve kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, esneme, 30 m sürat koşusu, 2 kg sağlık topu atma, durarak uzun atlama ile 1000 m uzun mesafe dayanıklılık koşusu alanlarında yapıldı.

Turşin: “Türkiye şampiyonluklarımız var”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Merkezi 2. Sorumlusu Özge Turşin, amaçlarının kırsalda yaşayan spora yetenekli kız çocuklarını keşfetmek olduğunu ifade ederek, “Şu anda yaklaşık dördüncü senemizin içerisindeyiz. Hedefimize gayet güzel bir şekilde ulaştık. Türkiye şampiyonluklarımız var. Sporcu eğitim merkezine kazandırdığımız ve burs kazanan kızlarımız var. Şu anda da yeni kızlarımızı arıyoruz” dedi.

Kır Çiçekleri Projesi’nin kapsamından da bahseden Turşin, “Öncelikle sporla tanışıyorlar, sporun hayatlarına kattığı o güzel yanı görüyorlar. Okullarıyla ve sportif müsabakaya gittikleri yerlerde biz onlarla ilgileniyoruz. Beslenmeleri, gün içerisindeki aktiviteleri, kısacası her şeyleri ile biz ilgileniyoruz. Bir aile oluyoruz. Burada sadece sporcu yetiştirmiyoruz. Onlar ‘Kır Çiçekleri’nin birer ferdi ve aynı zamanda Başkanımızın kızları oluyorlar” diye konuştu.

“Genel bir sportif performans değerlendirmesi alıyoruz”

Seçmelerde genel bir sportif performans değerlendirmesi aldıklarını; kızları atletizm branşının temelini oluşturan uygulamalara tabi tuttuklarını kaydeden Turşin, “Sonrasında belli bir formatta analizden geçiyorlar. Çocuğun doğum tarihine göre atladığı derece ya da koştuğu saniyenin, tabii ki şu anda aldığımız kızlara yakın olması gerekiyor. Aldığımız dereceleri daha ileriye taşıyabilmek adına, yetiştirilebilir yetenekleri arıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kır Çiçekleri’nin de projeden memnun olduğuna değinen Turşin, “Büyüyerek ve gelişerek, kızlarımızı hayata kazandırıyoruz. Şu anda Spor Lisesi’ni kazanan kızlarımız var. Eminim ilk aldığımız zamandan bugüne, kendilerine birçok şey katmışızdır. Hayat boyu bizi unutmayacaklar” dedi.

“Çocuğumun burada daha güzel eğitim alacağını düşünüyorum”

Kızını elemelere getiren İlknur Gürge, “Kızımı getirdim. Profesyonel voleybolcu olmasını istiyoruz” derken, Kır Çiçekleri Projesi’ni de değerlendirerek, “Gençlerimizi, çocuklarımızı desteklemelerini ben de destekliyorum” diye konuştu.

Atletizm hocasının önermesi üzerine kızını seçmelere getirdiğini söyleyen Mehtap Tarhan, “Kızımı getirdim. Tarsus’tan katılıyoruz. Çocuğumun burada daha güzel eğitim alacağını düşünüyorum. Araştırdık biraz, çocuğumuza iyi geleceğini düşünüyorum. Böyle bir şey olduğu için çok memnunuz, çok mutlu olduk. Böyle bir proje yaptıkları için tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kır Çiçekleri Projesini çok beğendiğini söyleyen Mine Maviöz ise, “Yeğenimi getirdim. Güzel bir proje diye düşünüyorum. Kız çocukların önünü açmak adına, spor adına güzel çalışma. Kesinlikle destekliyorum, daha da fazla olması lazım” diye belirtti.

“Hedefim milli sporcu olmak”

17 yaşındaki Sudenaz Akköprü de atletizm altyapısını güçlendirmek istediğini belirterek, “Burada atletizmle ilgili çalışmalar yaptık. Küçüklükten kalma atletizm altyapım var. Onu tekrar devam ettirmek istedim” dedi. Kır Çiçekleri’nin kazandığı dereceleri görünce katılmak istediğini söyleyen Akköprü, “Çok iyi dereceler yapıyorlar. Hatta geçen hafta Konya’dan Türkiye ikinciliğiyle dönmüşler. Buranın bana bir başarı katacağını umduğum için buraya geldim. Hedefim milli sporcu olmak” diye belirtti. Projenin kız çocukları için önemli olduğunu da ifade eden Akköprü, “Aynı zamanda kadın sporcular için de bir öncülük yapıyor. Ülkede kadınların adının daha fazla duyurulması, daha çok işler başarabilmemiz için, projeyi çok güzel buluyorum” diye konuştu.

“Böyle bir proje olduğu için ben çok mutluyum”

Seçmelere katılan ve hedefinin antrenör ya da Beden Eğitimi Öğretmeni olmak olduğunu ifade eden Miraç Tarhan, “Ben zaten atletizmde yarışmalara geliyordum. Kır Çiçekleri’nin antrenmanlarını biliyorum. Çok iyi çalışıyorlar. Önceden de gelmek istiyordum. Hedefim önce derece yapmak. Sonra da Beden Eğitimi Öğretmeni ya da antrenör olmak istiyorum” dedi. Projeyle ilgili düşüncelerini söyleyen Tarhan, “Bence çok güzel bir şey. Her yerde yapılması gerekiyor. Böyle bir proje olduğu için ben çok mutluyum” diye konuştu.

“Ben de Kır Çiçekleri gibi olabilirim diye düşündüm”

Kır Çiçekleri’ni öğretmeninden duyduğunu ve bazı arkadaşlarının da katıldığını söyleyen Semanur Orhan, “Bizim tekwando kursundan birkaç kişi daha buradaydı. Önemli başarılar elde ediyorlardı. Ben de katılmak istedim, kendimi denemek istedim” dedi. Özellikle Kır Çiçekleri Projesi’ni tercih etmesinin nedenini söyleyen Orhan, “Burada çok güzel başarılar elde ediyorlar. Belki ben de onlar gibi olabilirim dedim. Ben de katıldım. Zaten geçen seferde Türkiye ikincisi oldum” dedi.