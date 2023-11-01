Mersin Büyükşehir Belediyesinin, örnek projelerinden biri olarak hayata geçirdiği ‘Kır Çiçekleri’ projesi çerçevesinde eğitim hayatına devam eden sporcular, şampiyonlukları ile adını tüm dünyaya duyuran milli atlet Nevin Yanıt ile bir araya geldi.

Milli atlet Nevin Yanıt sporculara spor ve sporcu kişiliği, sporcunun beslenme ve uyku düzeni, akademik başarı ve spor ilişkisi, sporcu psikolojisi ve spor motivasyonu üzerine hem deneyimlerini aktardı hem de tavsiyelerde bulundu. Çocukların merak ettiği soruları da tek tek yanıtlayan milli atlete, söyleşi sonrası çiçek takdim edildi. Sporcu çocuklarla bir arada olmanın çok kıymetli olduğunu, geleceğe ilişkin konuşmanın ve onları motive etmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Nevin Yanıt, “Burası çok iyi bir yer. Onlar da seçilmiş kişiler. İnşallah ileride ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek kişiler buradan çıkar, temennim bu yönde” dedi.

Kır çiçeklerine tavsiyelerde de bulunan Yanıt, öncelikle disiplinli bir hayatları olması gerektiğini vurgulayarak, “Bu, kişinin kendi psikoloji ile alakalı. Bunu yarışmalara çok fazla çıkarak ve yarış koşarak atlatacaklardır ama öncelikle çok çalışmaları gerekir. Ben çok çalıştım ve çok disiplinli bir hayatım vardı. Yani dışarı çıkıp arkadaşlarımla eğlenecekken, ben evde dinlenmeyi seçtim ya da kamplardaydım. Tabi ki robot da değiliz. Bizim de günlük hayat rutinimiz var, ama belli bir yere gelmek istiyorlarsa, yarışmalarda ve olimpiyatlarda altın madalyayı hedefliyorlarsa çok çalışmaları gerekir” diye konuştu.

Çocukların hayatına dokunan böyle projelerin daha çok olması gerektiğinin altını çizen Yanıt, “Böyle projelerin daha da çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Mersin’in uzak yerlerinden, köylerinden seçilip buralara gelip, çocuklarımızın hayata tutunma çabasının bir göstergesi. Bizler de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmalıyız. Ben okullara, üniversitelere konuşmak için gidiyorum. Orada bir çocuğa dokunabiliyorsam, ne mutlu bana. Böyle projelerde bu çocuklara yer verilmesi müthiş bir şey” ifadelerini kullandı.

Kır çiçeklerinden Havin Yılmaz ise Nevin Yanıt’ın örnek aldığı isimlerden biri olduğunu dile getirerek, “Gurur duydum. Her gün O’nun adının yer aldığı sahaya gidiyoruz. Bizim adımızın da verildiği böyle bir yer neden olmasın? Bizler de O’nu örnek alıyor ve O’nun yolundan ilerliyoruz. Her şeyin psikolojik olduğunu düşünüyorum. Yarışlara çıkmadan önce kendimi nasıl rahatlatmam gerektiğini artık biliyorum. Korkmadan, cesurca yarışacağımı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kır çiçeklerinden atlet Semiha Savaş da “Nevin Yanıt’la daha önce de karşılaşmıştık ama o zamanlar küçüktük. Yeni başlamıştık. Adım adım profesyonelliğe daha çok yaklaştığımız için, bu buluşma daha iyi oldu. Sporcu psikolojisinden, beslenmeden bahsettik. Nevin Yanıt, ilimizden, büyüdüğümüz yerden bir örnek. O’nun yolundan ilerlemeyi çok isteriz. Psikolojimi düzgün tutmam ve kendime daha çok güvenmem gerektiğini öğrendim” dedi.