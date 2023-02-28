Mersin Büyükşehir Belediyesinin ’Kır Çiçekleri’ projesi çerçevesinde eğitim gören 31 kız öğrenci, Tarsus Gençlik Kampı bungalov evlerinde ağırlanan depremzede aileleri ziyaret ederek, çocuklarla oyun oynadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ’Kır Çiçekleri’ projesi çerçevesinde eğitim gören 31 kız öğrenci, Tarsus Gençlik Kampı bungalov evlerinde ağırlanan depremzede aileleri ziyaret ederek, çocuklarla oyun oynadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve birçok ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından kente gelen depremzede aileleri ağırlarken, bir taraftan da moral programları düzenliyor. Bungalov evlerde kalan depremzede ailelerle tek tek buluşan Kır Çiçekleri, yanlarında getirdikleri kekleri ve börekleri de ikram etti. Depremin yıkıcı etkisiyle karşılaşan yurttaşlarla sohbet eden Kır Çiçekleri, çocuklarla da oyunlar oynadı.

"Acılarını dinledik"

Kır Çiçeklerinden Semiha Savaş, depremzede vatandaşlarla dertleştirdiklerini söyleyerek, "Bugün Tarsus’tayız, depremzede vatandaşlarımızla dertleşiyoruz. Yani acıları gerçekten büyük. Ama biz de biraz olsun yardım etmeye çalışıyoruz. Küçük hediyeler getirdik, sohbet ettik, dertleştik. Acılarını dinledik, biz de biraz ortak olmaya çalıştık" dedi.

"Çocuklara bu kötü duyguları unutturmaya çalıştık"

Nida Nur Turan ise depremzedelere bir nebze de olsa yaşadıklarını unutturmaya çalıştıklarını belirterek, "Bugün depremzedelerin yanına onlara bir nebze de olsun anı unutturmaya çalışmak için geldik, onlarla sohbet ettik ve gerçekten hepsinin yaşadığı çok büyük acılar. Çocukları olanlar var. Onlarla sohbet ettik ve acılarını dindirmeye çalıştık. Konuştuktan sonra geldik burada küçük çocukları eğlendirmeye çalıştık, oyunlar oynadık, top oynadık. Çocuklara bu kötü duyguları unutturmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

"Bizimle ağladılar, bizimle güldüler"

İskenderun’da depreme yakalanan ve ardından ailesi ile birlikte Tarsus Gençlik Kampı’na gelen Makbule Taylan ise çok iyi şekilde ağırlandıklarını belirterek, "Gerçekten müthiş insanlar. Belediye Başkanı olsun, personeli olsun, gençlerimiz olsun, doktorları bütün hepsi seferber oldu. Bizimle ağladılar, bizimle güldüler, gece sabahlara kadar gençlerimiz uyumadı. Ayağımızdaki çorabına kadar giydirdiler" diye konuştu.