İzmir’in Kınık ilçesinde, savunma sanayi alanında; İHA, SİHA’ya yönelik parçaların üretiminin yapılacağı fabrikanın temeli düzenlenen törenle atıldı.

İzmir’in Kınık ilçesinde, savunma sanayi alanında; İHA, SİHA’ya yönelik parçaların üretiminin yapılacağı fabrikanın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Konumu itibariyle özellikle İstanbul ve limanlara yakınlığı ile yatırımcıların her geçen gün ilgisini çeken İzmir’in Kınık ilçesi, yeni bir yatırıma daha ev sahipliği yaptı.

Kınık Organize Sanayi Bölgesinde, savunma sanayi alanında hizmet verecek fabrikanın temeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından canlı bağlantı ile uzaktan bağlanarak atıldı.

Toplam 2 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu fabrikanın faaliyete geçmesiyle Kınık, savunma sanayisinde önemli bir konuma sahip olacak. İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve denizcilik (Marine) sektörüne yönelik parçaların üretimi artık Kınık Organize Sanayi Bölgesinde üretilecek. Bölge ve ilçe ekonomisine önemli bir katkı sunacak olan savunma sanayi fabrikası ayrıca, istihdam açısından da ilçeye nefes olacak. Fabrikada ilk aşamada 100 kişinin, tamamlandığında ise 250 kişinin istihdam edileceği belirtilirken, fabrikanın 2023’ün ilk çeyreğinde faaliyete geçerek hizmet vermesi bekleniyor.

"Katma değerli kompozit ürünler üretmek için bir fabrika kurmaktayız"

Kınık Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete geçecek olan firmanın sahibi Can Ergün, "Biz burada katma değerli kompozit ürünler üretmek için bir fabrika kurmaktayız. Burada savunma havacılık sektörüne yönelik yüksek teknoloji yani karbon fiberden parçalar ekipmanlar üretmeyi planlamaktayız. Kınık lojistik olarak her yere yakın bir yer; ayrıca burada aldığımız destekler hem OSB olsun hem belediye olsun hem de buranın coğrafi konumu sebebi ile Kınık’ı tercih etmedeki başlıca sebeplerimiz oldu. Yavaş yavaş artmak üzere ilk etapta 100 kişiye kadar bir istihdam gerçekleştireceğiz, buradaki istihdamın belli bir kısmında kadın çalışanlara öncelik vermeyi istiyoruz. 200-250 kişilere ulaşmayı hedeflemekteyiz" dedi.

Kınık Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Ekmekçioğlu da, "Kınık Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün avantajlı konuma geliyor. Gerek İstanbul otoyoluna yakın olması, gerek Çandarlı Limanı nedeniyle talebi daha çok arttırıyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer ise şu açıklamayı yaptı:

"Katma değeri yüksek olan bir işletme açılacak, iş istihdamı sağlayacak; organize sanayi bölgemizin büyümesinde emeği geçen başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ’a ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. işletmeler Kınık’ta açıldıkça Kınıklı gençlerimiz iş bulacak, iş istihdamı artacak; ayrıca milli sanayimizde İHA ve SİHA’ların kompozit yapılması da Kınık açısından stratejik bir öneme sahip olduğu için de ayıca mutluyuz" diye aktardı.

Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi ise yapılan yatırımın savunma sanayi için çok önemli olduğunu vurguladı. Kınık’taki temel atma törenine ayrıca; Kınık OSB Bölge Müdürü Mert Ali Işık, AK Parti İlçe Başkanı Sami Mollaahmet katıldı.