Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş’ın Kınık Mahallesi’nde 320 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden Toptancı Hal Kompleksi inşaatı hızla devam ediyor. 120 dükkanın yer alacağı komisyoncu bloklarında kaba inşaat sürerken, alt yapı ile ilgili planlamalar da yapılıyor.

Yaş sebze meyve üretiminin merkezi konumundaki Antalya’ya modern hal kompleksleri kazandırmaya devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş Kınık Toptancı Hali Projesi hızla ilerliyor. Kaş’ın Kınık, Ova ve Yeşilköy hallerini tek çatı altında toplayacak olan Kınık Toptancı Hali 320 bin metrekare alan üzerinde inşa ediliyor.

Kaba inşaat sürüyor

10 bloktan oluşan projenin komisyoncu bloklarında kaba inşaat sürüyor. Duvar sıva ve boyası, PVC doğrama, cam, çatı kaplama işlemleri tamamlanırken, altyapı çalışmaları ile ilgili planlama sürüyor. Tüccar B2 bloklarında ise betonarme inşaat tamamlanırken, tüccar B3 bloklarında ise temel imalatlarına başlandı. Komisyoncu bloklarında binalarda elektrik ve sıhhi tesisat altyapısı da tamamlandı. Tüccar ardiyeleri ve dükkan bloklarında ise betonarme imalatlar sürüyor.

Hal projesinin tamamlanmasıyla Kınık, Ova ve Yeşilköy toptancı hallerinin buraya taşınması planlanıyor. Üretici ve komisyoncuların her türlü ihtiyacının düşünüldüğü projede, 120 adet komisyoncu dükkanı, 136 adet tüccar ardiyesi ve 72 adet çeşitli sektörlere hizmet edecek ticari dükkan bulunuyor. Proje çerçevesinde 4 bin 500 metrekare kapalı inşaat alanına sahip sığınak ve yönetim ofislerinin bulunduğu idari bina yer alıyor. Hal kompleksi içerisinde 1200 kişilik cami ve şadırvan, 20 bin metreküp kapasiteli soğuk hava deposu, 54 bin metrekare büyüklüğünde komisyoncu meydanı da olacak. Sosyal donatı alanları çerçevesinde halı saha, soyunma odası ve duş üniteleri de bulunuyor.