Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş Kınık Toptancı Hal Kompleksi Projesi devam ediyor. 320 dönümlük alanda yürütülen projede, komisyoncu blokları tamamlanırken tüccar dükkanlarının inşaatı büyük ölçüde bitirildi. Antalya’nın yaş meyve ve sebze üretimindeki öncülüğünü güçlendirecek proje, bölgenin ticaret potansiyelini artıracak.

Büyükşehir Belediyesi’nin, Kaş ilçesinde bölgenin tarım ve ticaret potansiyelini artırmayı planladığı, Kınık, Ova ve Yeşilköy mahallelerindeki halleri tek çatı altında toplayacak olan Kınık Toptancı Hal Kompleksi inşaatı ilerliyor. Proje kapsamında, zemin iyileştirme çalışmaları ve komisyoncu bloklarının kaba ve ince inşaat işleri tamamlandı. 80 adet tüccar dükkanının kaba inşaatı ve teras imalatı bitirildi. Ayrıca 40 tüccar dükkanının kaba inşaatı tamamlandı, kat döşemelerinin kalıp demir beton imalatı da yüzde 95 seviyesine ulaştı. 16 adet tüccar dükkanın da ise temel ve subasman imalatları sürüyor.

"Kaş’ın ekonomisine canlılık katacak"

Kınık Toptancı Hal Kompleksi, tamamlandığında üretici ve komisyoncular için modern bir ticaret merkezi olacak. Proje, toplamda 120 komisyoncu dükkanı, 136 tüccar ardiyesi ve 72 ticari dükkan ile bölgenin tarım ticaretine büyük katkı sağlayacak. Kompleksin içinde ayrıca idari ofisler, toplantı odaları, 20 bin metreküp kapasiteli soğuk hava deposu ve geniş bir komisyoncu meydanı bulunacak. Bölge halkı için sosyal alanlar da unutulmadı. Halı saha, soyunma odaları ve duş üniteleri gibi sosyal donatılar, bölgenin sosyal ihtiyaçlarını da karşılayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kınık Toptancı Hal Projesi ile yaş sebze ve meyve üreticilerinin yanında yer alarak bölgedeki ticareti güçlendirmeyi hedefliyor.