Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte ilk fırça sürülen Pazaryeri ilçesinin Kınık köyü yeni bir çehreye kavuştu. Proje ile köydeki vatandaşların evleri boyanarak yenilenen sokaklar adeta göz kamaştırıyor. Bilecik İl Özel İdaresi tarafından projelendirilen köylerde çalışmaların devam edileceği bilgisi verildi.

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından başlanan “Köyümü Seviyorum Sokağımı Boyuyorum” projesinin ilk etabında sona gelindi.

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