Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerin ardından dün günün ilk saatlerinde İzmir Valiliği, Kınık Kaymakamlığı ve Kınık Belediyesinin koordinesinde deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kınık’tan yola çıkan 30 kişilik Polyak Eynez maden kurtarma ekibi, bölgede kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Polyak Eynez A.Ş., bölgeye 40 kişilik bir arama kurtarma ekibi daha sevk etti.

Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerin ardından dün günün ilk saatlerinde İzmir Valiliği, Kınık Kaymakamlığı ve Kınık Belediyesinin koordinesinde deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kınık’tan yola çıkan 30 kişilik Polyak Eynez maden kurtarma ekibi, bölgede kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Polyak Eynez A.Ş., bölgeye 40 kişilik bir arama kurtarma ekibi daha sevk etti.

İzmir Valiliği, Kınık Kaymakamlığı ve Kınık Belediye Başkanlığı iş birliği ile hazırlanan program çerçevesinde, profesyonel olarak deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılacak olan 40 kişilik Polyak Maden kurtarma ekibi, tam teçhizatlı olarak askeri uçak ile bölgeye gönderilecek. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için yola çıkan Polyak Maden kurtarma timi, beraberinde jeneratör, kompresör, projektörler, tahkimat malzemeleri, kaldırma ekipmanları, hidrolik krikolar, manuel vinçler, kırıcılar, demir kesiciler, seyyar enerji hatları, yakıt ve basınçlı hava ekipmanları ile tam teçhizatlı olarak çalışmalara katılacak.

Konteyner kent projesi

Ülke olarak büyük bir acı yaşadığımız felaketin üstesinden gelmek ve yaralarımızı sarmak için sahip olduğumuz bütün imkanlarımızı el ele vererek kullanmamız gerektiğine vurgu yapan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, “Milletimizin ve devletimizin zor gününde katkı sunan destek olan herkese çok teşekkür ederim. Polyak Eynez A.Ş., depremin ilk anından itibaren milletimizin yanında olmuştur. Kendilerine minnettarız, Allah sayılarını artırsın. Hem arama kurtarma hem de acil ihtiyaçlar noktasında çok katkı sundular. Bununla da yetinmeyip deprem bölgesindeki barınma ihtiyacını karşılamak için bir konteyner kent projesi çalışması başlattık. Dilerim en kısa sürede hayata geçiririz” dedi. Ayrıca depremzedelere yardım için kampanyaların ve çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Doğruer, “Enkaz altında tek bir kardeşimiz kalmayana kadar, onlar rahat nefes almayana kadar, bizler de evlerimizde rahat nefes alamayacak, depremzede kardeşlerimize yardım etmek için bütün imkanlarımızı seferber ederek gece gündüz çalışacağız. Her bir Kınıklının kalbi deprem bölgesinde atıyor” diye konuştu.