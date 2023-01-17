Kınık Belediyesiyle görüşen Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı (EBSOV) Kadınlar Birliği; ilçede yapılan çalışmalar, Kınık Organize Sanayi Bölgesi yatırımları ve devam eden Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi aldı.

Kınık Belediyesiyle görüşen Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı (EBSOV) Kadınlar Birliği; ilçede yapılan çalışmalar, Kınık Organize Sanayi Bölgesi yatırımları ve devam eden Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi aldı.

Kınık Belediyesi, EBSOV Kadınlar Birliğine ev sahipliği yaptı. Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi, Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy ve Kınık TDİOSB Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Yavuz beraberliğindeki heyet, Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı Kadınlar Birliği üyelerini Kınık Belediyesinde ve ilçede ağırladı. EBSOV üyelerinin ilk durağı Kınık Belediyesi oldu. Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer’i makamında ziyaret eden üyeler, vakfın çalışmalarından bahsetti. Birlik üyeleri daha sonra Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi, Kınık TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy, Kınık TDİOSB Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Yavuz ve Kınık OSB Bölge Müdürü Mert Ali Işık ile birlikte Kınık Belediyesi Delez Yaşam Vadisi Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Heyet, ağırlamış olduğu EBSOV Kadınlar Birliği üyelerine ilçede yapılan çalışmalar, Kınık Organize Sanayi Bölgesi yatırımları ve devam eden Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verdi. Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, EBSOV Kadınlar Birliği üyelerine ziyaretleri ve Kınık ilçesine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Kınık TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy da Kınık’ın gelişimindeki başarılardan dolayı Başkan Doğruer’e teşekkür ve tebriklerini sundu.

EBSOV Kadınlar Birliği üyeleri, ilçede bir dizi ziyarette de bulundu. Kınık ilçesini, Kınık Gençlik Merkezi, Kınık Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Kınık Öğretmenevi’ni gezen üyeler, daha sonra Kınık Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bir fabrikaya ziyarette bulunarak ilçeden ayrıldı.