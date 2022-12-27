Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (ORMEK) geleneksel el sanatlarından Tel Kırma İşlemeciliği Kursu’na katılan ve bu alanda deneyim kazanan 39 yaşındaki Nesrin Nazioğlu’nun süslediği çantalar büyük beğeni topladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (ORMEK) geleneksel el sanatlarından Tel Kırma İşlemeciliği Kursu’na katılan ve bu alanda deneyim kazanan 39 yaşındaki Nesrin Nazioğlu’nun süslediği çantalar büyük beğeni topladı.

Kendi işini kurma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve siparişleri yetiştirmekte zorluk çeken Nazioğlu, şimdilerde kursiyer arkadaşları ile birlikte çalışarak hem kendisi hem de ORMEK kursuna gelen arkadaşları ile birlikte ekonomik olarak kazanç elde ediyor.

Siparişlerin ardı arkası kesilmedi

Birçok alanda eğitimlerin verildiği ORMEK’lerde bu kapsamda açılan Tel Kırma İşlemeciliği Kursu kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Altınordu ORMEK’te açılan bu kursa katılan kadınlardan sadece bir tanesi olan 39 yaşındaki Nesrin Nazioğlu öğrendiği bilgileri daha da ileriye taşıyarak yaptığı ürünleri pazarlamaya başladı. Çanta süsleme üzerine yoğunlaşan Nazioğlu’nun yaptığı ürünler çok beğenilince siparişlerin ardı arkası kesilmedi.

Hedefimiz dünya pazarına açılmak”

ORMEK’te öğrendiği bilgilerin kendine vizyon kattığını belirten Nesrin Nazioğlu, tel kırma ile hazırlanan çantaların büyük beğeni topladığını söyledi. Kendilerine sağlanan bu imkân dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ileten, yaptıkları çalışmalarla hem kendisi hem de arkadaşlarının önemli bir gelir elde ettiğinin altını çizen Nazioğlu, “İlk zamanlar işlediğimiz ürünleri başka bir şehre gönderiyor, çantalara kaplanıp geri getirtiyorduk. Bu bizim için hem daha maliyetli hem de zaman kaybı oluyordu. Bizde gerekli malzemeleri temin ederek her şeyini kendimiz yapmaya başladık. ORMEK sayesinde bu güzel ürünleri yapmayı öğrendik ve bütçemize katkı sağlamaya başladık. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve belediyemize bize bu imkânı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Çantalarımız çok çok beğeniliyor. Ekonomik olarak da bize katkıları çok büyük. Buradan yalnızca ben değil, kurstaki tüm arkadaşlarımız ekonomik gelir sağlıyor. Şu anda sosyal medya platformlarından satışlarımızı gerçekleştiriyoruz, hedefimiz dünya pazarına ulaşmak ve yurt dışına da bu ürünleri göndermek” dedi.