41 işyerinde yürütülen denetimler Bodrum, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Milas, Ortaca ve Seydikemer ilçelerinde gerçekleştirildi.

Denetimlere Muğla İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gübre denetçi belgeli teknik personel, Gübre takip sistemi görevlileri ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Muğla il Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 ilçede gübre denetimi gerçekleştirildi.

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