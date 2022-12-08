Malatya İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencileri için “Beyaz Önlük Giyme” töreni düzenlendi.

Malatya İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencileri için “Beyaz Önlük Giyme” töreni düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Süreyya Aybar Konferans Salonu’nda düzenlenen beyaz önlük giyme törene, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekin İzgi, Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay Seçkin, İnönü Üniversitesi Kimya Bölümü Mezunu ve Veri Mühendisi Nilüfer Metin, Kimya Bölümü öğretim elemanları, bazı özel kimya şirketleri yetkilileri, öğrenciler ve aileleri katıldı

İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisiyle başlayan beyaz önlük töreni, Kimya Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay Seçkin’in açılış konuşmasıyla devam etti. Seçkin, sanayileşmiş olan ülkelerin ekonomik ilerlemelerinde kimyanın öncü sektör olarak nitelendirildiğinin altını çizerek, kimya sanayisinin sektörler için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Tören gelen konuklar ve Kimya Bölümü öğretim üyeleri tarafından Kimya Bölümü öğrencilerine beyaz önlük giydirilmesi ve hediye takdiminin ardından son buldu.