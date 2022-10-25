Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 2022-2023 Akademik Dönemi’nde Kimya Bölümü’nde eğitime başlayan öğrenciler için “Önlük Giydirme Töreni” düzenledi.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 2022-2023 Akademik Dönemi’nde Kimya Bölümü’nde eğitime başlayan öğrenciler için “Önlük Giydirme Töreni” düzenledi.

Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene davetli konuklar ile öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Kimya Bölümü’nün Türkiye için önemine değinerek, cari açığın kapatılması için katkılar yapılması gerektiğini söyledi. Kimyagerlerin; fabrikalarda hammaddede, nihai ürün üretiminde çalışmalar yapmasının zorunlu olduğunu ifade eden Uğraş öğrencilerin, eğitim hayatını sadece üniversitede değil, Ar-Ge merkezlerinde, fabrikalarda kısacası iş hayatının içerisinde geçirmesi tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilere “Hocalarınızdan daha fazla yararlanın, bilgi almak için yararlanın, araştırmalarına katılın, projelerine dahil olun” diyen Prof. Uğraş, yapılan çalışmaları da kayıtlı hale getirerek, özgeçmişe işlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Gönüllü staj yapılmasının ve sivil toplum kuruluşlarında görev almanın da önemini dile getiren Halil İbrahim Uğraş, önlük giyen öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Tören, öğrencilerin mesleki hayatlarında kullanacakları beyaz önlüklerini giyimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.