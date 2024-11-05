Düzce Üniversitesi Öğrenci Topluluklarından Kimya Topluluğu tarafından Kimya Bölümü 1. sınıf öğrencilerine yönelik bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Önlük Giyme Töreni” gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konferans Salonu’nda ki törene; Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mecit Aksu, Araştırma Dekanı ve Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Tekin, bölüm akademisyenleri ile pek çok öğrenci katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kimya Topluluğu Başkanı Hüseyin Kapucuoğlu, topluluk hakkında genel bilgilendirmede bulunurken, topluluk tarafından yapılan faaliyetler ve gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerden bahsetti. Beyaz önlüğün, yeni öğrencilere şans getirmesini dileyen Hüseyin Kapucuoğlu öğrencilere başarı dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Kimyagerler Derneği Genel Sekreteri Sefa Karta, dernek hakkında bilgilendirmede bulunduğu konuşmasında “Ülkemizin 7 bölgesinde faaliyet gösteren derneğimiz, pek çok yenilikçi çalışmalar, kongreler, eğitimler ile ülke ekonomisine fayda sağlayacak çalışmalar yürüten bir meslek örgütüdür. Yıl içerisinde ilaç, kozmetik ve polimer alanlarında büyük kongreler düzenleyerek üniversite sanayi iş birliği içerisinde akademik çalışmalara destek verdik” ifadelerini kullandı. Öğrencilere mezun olmadan önce de Kimyagerler Derneğine üye olabileceklerini belirten Sefa Karta, “Sahip olduğunuz mesleğin kıymetini asla unutmayın. Bu önlüğü giydiğiniz anda bu bilinci yakalarsanız, hayatınız boyunca başarılı olacağınıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Arş. Gör. Ufuk Şenocak’ın öğrencilere lisans eğitimleri boyunca kendilerini geliştirmeye yönelik önemli tavsiyelerde bulunduğu program, Kimya Bölümü öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca elde ettiği deneyimler ve tavsiyeleri anlatması ile devam etti. Kimya Bölümünü neden seçtiklerinden bahseden öğrenciler yeni öğrencilere özellikle laboratuvar çalışmalarına ve projelere katılmanın önemine değindi.

Etkinliğin son bölümünde; Kimya Bölümü 1.sınıf öğrencileri, bölüm akademisyenlerinin takdimi ile beyaz önlüklerini giyerek meslek hayatlarına adım attılar.