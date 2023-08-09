Kütahya’da depreme dayanıksız ve tehlike oluşturduğu için yıkılan merkez pazar yerinin yerine yeni yapılacak pazar yeri için yıkım çalışmaları başladı. Yapılan çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şehrimizi ve şehrimizde yaşayan her hemşehrimizi düşünen bir belediyemiz var. Belediyemiz kimseyi mağdur etmeden gereğini yapmaktadır” dedi.

Şehir merkezinde Alipaşa Mahallesinde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu için yıkılan merkez pazar yerinin yerine yeni yapılacak olan pazar yeri, bölgenin sit alanı olması ve çevresinde tarihi yapıların bulunmasından dolayı yerinde yapılamamıştı. Bu sebeple yeni pazar yeri, Yeşil Camiin üst tarafına, Taşköprü Caddesi’ne paralel alana projelendirildi. Kamulaştırmaların belirli bir seviyeye gelmesinden sonra Kütahya Belediyesi ekiplerimiz, yeni pazar yerinin kurulacağı alanda kamulaştırması tamamlanan binaların yıkımına başladı.

Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Alan içerisinde yer alan eski metruk binaların kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasına müteakip yıkım çalışmalarına başladık. İnşallah çok yakın bir zamanda alanın tamamını temizleyip yeni pazar yerimizin inşaatına burada başlayacağız. Bilindiği gibi çarşamba ve cumartesi günleri kurulan merkez pazar yerimiz, depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkıldı. Yıkımdan sonra da bölgenin sit alanı olması, tarihi binaların çevresinde olması nedeniyle oraya yapmayı planladığımız pazar yerini bu alana kaydırdık. Şu anda kamulaştırmaların yüzde 80’i tamamlandı. Yeni genişleme alanları da ilave edilerek yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alana yeni pazar yerimizi kuracağız. Şehrimize, pazarcı esnafımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Hiçbir spekülatif açıklamaya gerek olmadığını düşünüyorum. Şehrimizi ve şehrimizde yaşayan her hemşehrimizi düşünen bir belediyemiz var. Belediyemiz kimseyi mağdur etmeden gereğini yapmaktadır. İnşallah kazasız ve belasız bu yıkımlar tamamlandıktan sonra hemen hızlı bir şekilde imalat sürecini de başlatacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun, emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” diye konuştu.