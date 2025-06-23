Gebze’de cami avlusunda bulunan ve kimsesiz olduğu anlaşılan vatandaş, zabıta ekipleri tarafından Büyükşehir Barınma ve Konaklama Merkezi’ne götürüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Gebze’de İlyas Bey Cami avlusunda karşılaştıkları vatandaşla iletişim kurarak ihtiyaçlarını dinledi. Vatandaşın evsiz ve kimsesiz olduğu belirlendi. Ardından vatandaşın temel ihtiyaçlarının karşılanması için Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi’ne götürülmesi sağlandı.

Gidecek yeri olmayan mağdur vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Barınma ve Konaklama Merkezleri’nde sıcak bir yuvaya kavuşuyor. Merkezler sadece barınma hizmeti sunmakla kalmayıp; 3 öğün yemek, giyecek ve temizlik ihtiyaçlarını da eksiksiz karşılayarak vatandaşların topluma kazandırılmalarını sağlıyor.