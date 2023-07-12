Kıbrıs Barış Harekatında gazi olan ve kimsesi olmadığı için daha önce haberlere konu olan 73 yaşındaki Ahmet Remzi Çakıcı, vefat etti. Kimsesiz Çakıcı’nın cenazesine, sadece askeri erkan katıldı.

İzmir’de bir dükkanda, tek başına yaşamını sürdüren ve geçtiğimiz pazartesi günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Ahmet Remzi Çakıcı’nın (73) cenazesi, Karşıyaka Beşikçioğlu Camiine getirildi.

24 yaşında katıldığı Kıbrıs Barış Harekatında, şarapnel isabet etmesi nedeniyle sol ayağının üç parmağı kopan, daha sonra da iki bacağı kesilen Kıbrıs gazisi Çakıcı, kimsesi olmadığı için haberlere konu olmuştu.

Kıbrıs gazisi Çakıcı’nın öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, yalnızca askeri erkan katıldı. Camide başka bir cenaze için bulunan cemaatin de dualar ettiği Çakıcı’nın cenazesi, tören kıtasının selamlamasının ardından Doğançay Mezarlığına defnedildi.