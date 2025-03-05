Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi için süre 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Yeni düzenleme ile "barınak" kelimesi yerine "hayvan bakımevi" kelimesi kullanılması kararlaştırılırken, özel hayvan bakımevleri için önemli değişiklikler de getirildi.

Buna göre, özel hayvan bakımevleri Bakanlıktan izin alarak faaliyet gösterecek ve ev hayvanlarının tüm bakım ve beslenme süreçlerinden sorumlu olacak.

Evcil hayvan sahiplerine, hayvanlarını çiplendirme için ek süre verildi. Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi için süre 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.