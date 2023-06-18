Bursa’nın İnegöl ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına giren adaylar zamanla yarıştı. Bir öğrenci ehliyeti ile sınav merkezine giremeyince büyük üzüntü yaşarken, bir öğrenci ise son saniyede içeri girdi.

YKS’nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. Kapılar saat 10.00’da kapanırken, adaylar sınava yetişebilmek için adeta zamanla yarıştı. İnegöl’de bir öğrenci Kemalpaşa Mahallesi’ndeki sınav merkezine kimliği yerine sürücü belgesiyle geldi. Sınav merkezi görevlisinin nüfus hüviyeti ile giriş yapabileceğini söylemesi üzerine öğrenci büyük üzüntü yaşadı. Başka bir öğrenci ise kapılar kapandığı sırada sınav merkezine giriş yaptı.