Niğde’de KPSS Ortaöğretim Sınavı öncesi kimliğini evde unutan adayın imdadına motorlu trafik polisleri yetişti.

Niğde’de KPSS Ortaöğretim Sınavı öncesi kimliğini evde unutan adayın imdadına motorlu trafik polisleri yetişti.

KPSS Ortaöğretim Sınavı’na girmek için Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüsü’ne gelen bir aday, kimliğini yanına almadığını fark edince polislerden yardım istedi. Polis motosikleti ile Aaşağıkayabaşı Mahallesi’ndeki evine götürülen aday, kimliğini aldıktan sonra ekipler tarafından sınava yetiştirildi. Sınava yetişen genç polislere teşekkür etti.