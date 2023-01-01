Kocaeli’de 2023 coşkuyla karşılanırken renkli görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların kimi şarkı söyleyerek yeni yıla girerken, kimi ise ceza yiyerek girdi.

Kocaeli’de 2023 coşkuyla karşılanırken renkli görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların kimi şarkı söyleyerek yeni yıla girerken, kimi ise ceza yiyerek girdi.

Kocaeli 2023 yılına renkli görüntülerle girdi. Yılbaşı akşamı eğlenmek için dışarı çıkan vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla karşıladı. Kimi kentin ışıltılı noktalarında fotoğraflar çekerek anılarını kayda aldı, kimi şarkı söyleyerek yeni yıla girdi. Bir vatandaşın yeni yıldan en büyük temennisinin Kocaelispor’un şampiyonluğu olması da dikkatleri çekti. Kent merkezine kurulan dilek ağacı vatandaşların ilgi odakları arasında yer aldı.

2023 pahalıya patladı

Minibüsünü baştan başa 2023 yazısıyla süsleyen bir vatandaş ise, görüşü engellediği gerekçesiyle polis ekiplerinden 427 TL ceza yedi. Öte yandan, kentin yeni yıla girdiği ilk dakikalarda havai fişek görüntüleri İzmit Körfezi’nin manzarasıyla birleşerek havadan görüntülendi.