İzmir’de düzenlenen Cenaze Hizmetleri Kursu yoğun ilgi görürken, gassal adaylarından bazıları meslek sahibi olmak için bazıları ise sadece korkularını yenmek için geliyor.

İzmir’de düzenlenen Cenaze Hizmetleri Kursu yoğun ilgi görürken, gassal adaylarından bazıları meslek sahibi olmak için bazıları ise sadece korkularını yenmek için geliyor.

İzmir’de Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cenaze Hizmetleri Kursu, yoğun ilgi görüyor. 32 saatlik eğitim sonunda uluslararası geçerliliği olan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı gassallık sertifikasına sahip olacak kursiyerler, teorik eğitimin yanında cansız manken üzerinde pratik eğitim de görüyor.

Kursun pratik eğitiminde ölüm gerçekleştikten sonra yapılması gerekenler tek tek anlatılıyor. Gassal adaylarına daha sonra, cenaze yıkama ve kefenleme işlemi ile bu işlemler sırasında okunması gereken dualar öğretiliyor. Cansız mankenin kefenlenmesinin ardından ise cenaze namazı ve defin işlemine geçiliyor. Kursiyerler, kefenledikleri cansız mankenin senaryo gereği namazını kıldıktan sonra defnederken dikkat edilmesi gereken hususları da öğreniyor.

Ölümün bir gün herkesin başına geleceğini söyleyen Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici olarak görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Reyhan Ünalan, “Bu konuyla ilgili yanlışları düzeltmek ve yeni bilgiler öğrenmek için kursa geliyorlar. Aynı zamanda bir iş sahası olarak da eğitime gelenler oluyor. Cansız mankenin üzerinde cenaze üzerinde yapılan uygulamaları gösteriyoruz” dedi.

“Ölüm korkusunu yenmek için geldim”

Cenaze konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı için kursa katıldığını söyleyen Özcan Balkaş “Kursa gelerek doğru bir şekilde bu işin nasıl yapıldığını öğrenmek istedim. Ölümden korktuğum için bu korkuyu yenmek için de geldim. Cenazelerde bulunuyoruz, bilerek yapmak daha iyi diye düşünüyorum. Çevremden ‘Sen yapamazsın’ diyenler oldu. Ben doğru şekilde nasıl yapıldığını öğrenmek için geldim” diye konuştu.

“Psikolojin etkilenir yapamazsın dediler”

Cenaze Hizmetleri Kursuna kendisini geliştirmek için katıldığını belirten gassal adaylarından Nurşiret Kır ise “Bu dünya boş. Sürekli ölümü hatırlamak için başvurdum. Çevreden ‘Psikolojin etkilenir. Yapamazsın’ dediler. Bana eşim çok destek oldu. Onun için geldim. Kurs bitince iş içinde başvuru yapacağım. Bu işi yapmak istiyorum. Daha çok Allah için ve ölümü sürekli hatırlamak için bu işi yapmak işitiyorum” dedi.

Kursiyerler; sertifikalarını aldıktan sonra, yurtiçi veya yurtdışında çeşitli cenaze hizmetleri kurumları ile özel hastaneler ve huzurevleri bünyesinde çalışma fırsatına sahip olabiliyor.