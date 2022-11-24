Karabük’te 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen çeşitli programlarla kutlanırken bu yıl görev başlayan 42 öğretmen yemin etme heyecanını yaşadı.

Karabük’te 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen çeşitli programlarla kutlanırken bu yıl görev başlayan 42 öğretmen yemin etme heyecanını yaşadı.

Tüm öğretmenler adına Kent Meydanı Atatürk Köşesinde İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından burada sona eren tören 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam etti.

Programa Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Mehmet Kayış, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler şiirlerini okurken bu yıl göreve başlayan 42 öğretmen yemin etme heyecanını yaşadı. Emekli olan öğretmenlere Vali Fuat Gürel tarafından hizmet şeref belgesi ve plaket verilirken okullarda şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.