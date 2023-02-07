Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına destek olmak isteyen binlerce vatandaşın telefonla ulaştığı Kepez İletişim Merkezi’ni(KİM) ziyaret eden Başkan Tütüncü, “Kampanyanın ilk gününde saat 12.00’ı gösterirken binlerce hemşehrimizin İletişim Merkezimize yardım kampanyası için müracaat ettiklerini görmek son derece önemli” dedi.

Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına destek olmak isteyen binlerce vatandaşın telefonla ulaştığı Kepez İletişim Merkezi’ni(KİM) ziyaret eden Başkan Tütüncü, “Kampanyanın ilk gününde saat 12.00’ı gösterirken binlerce hemşehrimizin İletişim Merkezimize yardım kampanyası için müracaat ettiklerini görmek son derece önemli” dedi.

Kepez, Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde yaşanan ve Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay’ı da vuran felaketten etkilenen depremzedeler için tek yürek oldu. Kepez Belediyesi ve Kepez Vakfı işbirliğiyle başlatılan yardım kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar ısıtıcı, battaniye, gıda gibi bir çok yardımda bulunmak için belediyenin (0 242)310 58 58, dahili 2500-2502-2503-2504-2505” nolu telefon hattından Kepez İletişim Merkezi’ne ulaştı. Kampanyanın ilk saatlerinden itibaren Kepez İletişim Merkezi’nde büyük bir yoğunluk yaşandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, binlerce vatandaşın depremzedelere yardım edebilmek için iletişime geçtiği Kepez İletişim Merkezi’ni (KİM), ziyaret etti. Duygu ve düşüncelerini dile getiren Başkan Tütüncü, “Kahramanmaraş merkezli depremin 10 ayrı ilimize etki etmiş olması, çok büyük bir yaranın oluşmuş olması son derece üzücü bir durum. Bu üzücü durum karşısında bizim milli birlik ve beraberlik duygularımız, yardımlaşma duygularımız son derece önemli” diye konuştu.

"Birlikte aşacağız"

“Bu birlik duygularıyla, bu beraberlik ruhuyla, bu sıkıntıları, bu problemleri aşacağımızı, geçeceğimizi düşünüyoruz.” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Kurduğumuz kriz masası ile gerek arama kurtarma çalışmalarına destek olmak, gerek sağlık ve sosyal yardım ekiplerini hazırlayarak bölgeye sevk etmek, ama bunlarla birlikte mutlaka bütün hemşehrilerimizin dahil olabileceği bir bağış kampanyasını da bağışlatmamız gerekiyordu. Kampanyanın ilk gününde saat 12.00’ı gösterirken binlerce hemşehrimizin iletişim merkezimize yardım kampanyası için müracaat ettiklerini görmek son derece önemli Ben gönlü geniş milletimize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yardım kampanyalarıyla bölgeye Antalyamızın yardımlarını taşıyacağız. Rabbim bizi büyük sıkıntılardan, büyük dertlerden, daha büyük afetlerden korusun. Kampanyamız nakdi bir kampanya değil, ayni bir yardım kampanyası. Depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları battaniye, giysi bunun yanında gıda malzemesi gibi ayni yardımlar alıyoruz. Sınıflandırdığımız yardımlarımız, tırlarla deprem bölgesine ulaşıyor. Hemşehrilerimizin kampanyaya yardımlarını rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.