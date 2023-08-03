6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde büyük hasar alan Kiltepe ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşları sağlam ve güvenilir alanlara taşımak için çalışmalara hız veren Yeşilyurt Belediyesi, ön hazırlık süreci devam eden ‘Kiltepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Yenileme’ projesiyle birlikte kentsel dönüşüm yatırımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Malatya ile birlikte 11 şehirde büyük bir yıkıma neden olan 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde can ve mal kaybının yaşandığı Kiltepe ve çevre mahalleleri yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılacak yeni konutlar ve sosyal yaşam alanlarıyla birlikte depremde hasar alan bölgeyi modern ve yaşam standartı yüksek bir hüviyete dönüştüreceklerini söyledi.

‘Kiltepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Yenileme’ Projesinin uygulanacağı alanda incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’nın yeniden ihya, imar ve inşa sürecine yeni yatırımlar ve projelerle destek sunduklarını ifade etti.

Kentsel dönüşüm projelerine sağladığı desteklerden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve TOKİ’ye teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya ile birlikte 11 şehrimizde büyük bir yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinden ciddi seviyede etkilenen ilçemizdeki mahallelerin sorunlarına güçlü yatırımlarla kalıcı çözümler getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Depremde can ve mal kaybının yaşandığı Kiltepe, Melekbaba, Çavuşoğlu, İlyas, Bentbaşı, Salköprü, Kaynarca ve Yeşilkaynak başta olmak üzere bu bölgemizde zeminin yetersiz oluşunun yanı sıra yapılarında eski olmasından kaynaklanan sorunları kentsel dönüşüm projeleriyle çözüme kavuşturup, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu bir şekilde hayatını sürdüreceği alanlara taşımak içinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla yaptıkları görüşmelerde bu bölgenin kentsel dönüşüme alınması için ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Çınar, “Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzün uhdesinde ön hazırlık sürecimiz devam etmektedir. Öncelikle bu bölgenin yapı stoğunun çıkartılması, depremde hasar alan binaların envanterinin çıkartılması, parsel büyüklükleri ve mülkiyet sahiplerinin liste haline getirilip tek tek görüşülmesi, bölgeyle ilgili yeni planlamaların yapılması, yol genişlikleri ve sosyal donatı alanlarının belirlenmesi ve kamu hizmet alanlarının oluşturulması gibi kentsel dönüşüm projelerinin ön hazırlığını içeren konu başlıkları üzerinde titiz ve planlı bir çalışma yürütüyoruz. Projemizin ilk aşamasında önemli bir mesafe aldık. Bölgemizde yerinde dönüşüm çalışmalarının hızlandırılmasının yanı sıra planlama çalışmalarının yapılması, tarihi bölgelerde ki tescilli yapıların Kültür Bakanlığıyla işbirliği halinde yürütülmesi için belediyemizde ayrı bir ekip oluşturduk. Tüm projelerimizde olduğu gibi bu bölgemizdeki kentsel dönüşüm projemizi de ortak akılla gerçeğe dönüştüreceğiz. Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Örgütleri, kanaat önderleri, muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin görüşleri alınarak, hep birlikte el ele vererek depremde hasar gören bölgelerimizi şehrimizin ruhu ve kimliğine uygun bir şekilde dönüştürüp, gelecek nesillere her mahallesi ve sokağı modern bir yaşam kalitesine sahip güzel bir Malatya emanet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Projelerimizdeki tüm aşamaları paydaşlarımızla paylaşacağız, fikir alış verişleriyle bu süreci doğru ve güzel bir şekilde yürüteceğiz. Belediyemizin sahadaki teknik ekiplerimizde vatandaşlarımıza sürekli bilgilendirme yapacaklar, mahalle sakinlerimizin de destek ve katkılarıyla inşallah bu süreci güzel bir şekilde ilerletmek istiyoruz. Bizim için burada önemli olan vatandaşlarımızın memnuniyetidir, mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin görüşleri, düşünceleri ve önerileri bizim için kıymetlidir. Kiltepe ve çevre mahallelerini kapsayan bu özel projemiz ile birlikte bu bölgenin cazibesini artırıp, depreme dayanıklı ve güvenilir yaşam alanlarıyla birlikte vatandaşlarımızın taleplerine uygun, yeni bir sosyal yaşam alanına kavuşacağız. Yapımı hızla süren TOKİ Konutlarımız, Köy Evlerimiz, kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm yatırımları ve diğer desteklerle birlikte el birliğiyle şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız.” diye konuştu.

Başkan Çınar konuşmasının sonunda yeni Adliye Binasının yapılacağı Yeşiltepe Yeşilkaynak Mahallesinde belirlenen alanla birlikte Kiltepe ve Sanayi bölgelerinin kuzeyinde ki alanı da Kentsel Dönüşüm Projesine dâhil ettiklerini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yanı sıra TOKİ, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ve ilgili tasarım firmalarıyla görüşmelerin devam ettiğini hatırlattı.