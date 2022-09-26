Mersin’de son günlerde hırsızların bahçelerden ağaçları bile kırarak çaldığı tropikal ürünlerden avokadoda hasat başladı. İhracata giden ve kilogramı 40 TL’nin üzerinde olan avokado, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü.

Mersin’de son günlerde hırsızların bahçelerden ağaçları bile kırarak çaldığı tropikal ürünlerden avokadoda hasat başladı. İhracata giden ve kilogramı 40 TL’nin üzerinde olan avokado, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü.

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’de tropikal ürünlerden avokadoda da hasat başladı. Nisan ayına kadar cinsine göre hasadı sürecek olan avokadonun çoğu ihracata giderken, kilosunun 40 ile 42 TL’den alıcı bulduğu aktarıldı. Tarım işçilerinin sabahın erken saatlerinde mesaiye başladığı bahçelerde, ağaçların 8-10 metre ve meyvenin yaprak gibi yeşil olması ise hasadı zahmetli kılıyor. Hem yerden hem de ağaç üzerinden özel toplama aparatıyla ya tek tek toplanan ya da açılan brandalara düşürülen meyveler, boyutlarına göre ayrılarak ardından tüketiciye ulaştırılmak üzere hem iç hem de dış pazara sunuluyor.

"40-42 TL üretici için iyi para"

Erdemli ilçesinde hasatla ilgili bilgi veren üretici İsmail Batmaz, "Avokado hasadı normal şartlarda eylül ayında başlayıp, nisan ayının sonuna kadar devam eder. Şu an hasada başladık, ihracat için hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Sevkiyatını başlattık yani. Fiyatlar bu sene çokta aşırı değil ama 40-42 lira bandında, bu şekilde veriyoruz. Üretici için, malı olan için iyi bir para" dedi.

Hasadın zor ama zahmetli olmadığına değinen Batmaz, "En zahmetli iş malı yetiştirip de hırsızlara kaptırmamak, en önemli husus bu. Biz yetiştiriyoruz adamlar geliyor, avokado hırsızları çıkamayacakları ağaçları kökünden kesip götürüyorlar. Ya caydırıcı cezalar, nitelikli suç diye şey yapacaklar veyahut da gittiği yere kadar götüreceğiz" diye konuştu.

Aile ekonomisine destek için sabahın erken saatlerinde mesaiye başladıklarını aktaran tarım işçisi Hayriye Açıkel de, meyvelerin ve yaprakların yeşil, ağaçların 8-10 metre olması nedeniyle zorlandıklarını ifade etti.