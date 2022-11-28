Karabük’te havaların soğuması ve gribal enfeksiyonun yoğun görülmesi nedeniyle aktarlarda hareketlilik artarken, en çok satılan ürünlerin başında kilosu 250 ile 400 liradan ıhlamur yer alıyor.

Karabük’te havaların soğuması ve gribal enfeksiyonun yoğun görülmesi nedeniyle aktarlarda hareketlilik artarken, en çok satılan ürünlerin başında kilosu 250 ile 400 liradan ıhlamur yer alıyor.

Havaların soğumasıyla gribal enfeksiyon hastalığında yaşanan artış ile birlikte Karabük’teki aktarlarda hareketlilik arttı. Vatandaşların hastalıktan korunmak amacıyla en çok tercih ettiği ürünlerin başında geçen yıl gibi ıhlamur yer alıyor. Kilosu 250 ile 400 lira arasında değişen ıhlamur vatandaşların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan aktar Harun Akbulut, havaların soğumaya başlamasıyla beraber boğaz yollarında enfeksiyonların görüldüğünü belirterek, vatandaşların aktarlara olan ilgisinin arttığını söyledi.

En çok satılan ürünlerin başında ıhlamurun yer aldığını ifade eden Akbulut, kış çaylarına da ilginin olduğunu belirtti.

Karabük’ün Yenice ilçesinde ıhlamur bolluğunun bulunmasından dolayı fiyatının 250 lira olduğunu aktaran Akbulut, geçen yıl 30 lira civarında olan kuşburnunun da 100 liraya satıldığını kaydetti.

Covid-19 sonrası insanların bağışıklık sisteminde zayıflama olduğunu anlatan aktar Melikşah Akbulut ise “Bunların takviyesini yapmaya çalışıyoruz. C vitamini destekli çalışıyoruz. Macunlardan, pekmezlerden, bitkisel çaylardan telafi etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Boğaz enfeksiyonlarına iyi geldiğini düşünen vatandaşların tercihinin ıhlamur ve adaçayı olduğunu söyleyen Akbulut, ıhlamurun yaprak fiyatının 400, çiçek fiyatının ise bin 200 lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.