Türkiye’nin en büyük örtü altı yetiştiriciliğinin yapıldığı Antalya’nın Serik ilçesinde, ekimi Eylül ayında yapılan kışlık karpuzun Aralık ayında da hasadı gerçekleştiriliyor. Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden karpuzun kış mevsiminde de üretimi yaygınlaşırken, üreticinin yeni kazanç kapısı oldu. Kilogramı 10 liradan satılan karpuzun pazar payı düşük olsa da üreticisinin beklentisini karşıladı. Yaklaşık 35 dönümlük serada 110 ton karpuz hasadı gerçekleştirilirken; kış karpuzunu genelde otel, restoran, manav ve aşeren hamile kadınlar talep ediyor.

Türkiye’nin en büyük örtü altı yetiştiriciliğinin yapıldığı Antalya’nın Serik ilçesinde, ekimi Eylül ayında yapılan kışlık karpuzun Aralık ayında da hasadı gerçekleştiriliyor. Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden karpuzun kış mevsiminde de üretimi yaygınlaşırken, üreticinin yeni kazanç kapısı oldu. Kilogramı 10 liradan satılan karpuzun pazar payı düşük olsa da üreticisinin beklentisini karşıladı. Yaklaşık 35 dönümlük serada 110 ton karpuz hasadı gerçekleştirilirken; kış karpuzunu genelde otel, restoran, manav ve aşeren hamile kadınlar talep ediyor.

Serik ilçesi Yukarıçatma Mahallesi’nde 20 yıldır karpuz yetiştiriciliği yapan Nazif Yılmaz, "Kış ayları için belirli miktarda üretim yapıyoruz. Eylül’ün 25’i gibi ekimimizi yaptık. Normal gübrelememizi ve ilaçlamalarımızı yaparak karpuzumuzu yetiştirdik. Hasatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sene beklentilerimizi büyük ölçüde karşıladı. Karpuzun ortalama kilogram fiyatı 10 lira. Genelde İstanbul’a büyük market, manav gibi yerlere parça parça gönderiyoruz. Kış aylarında pazar payı biraz daha düşük olabiliyor, ürün satmak biraz zorlaşabiliyor" şeklinde konuştu.

Bu yıl kış karpuzunun üretiminin güzel geçtiğini belirten, sebze ve meyve komisyonculuğu işiyle uğraşan Mestan Mavi, "Karpuzumuz bu yıl gerçekten güzel, üretimi de iyi. Kış mevsiminde karpuz tüketimi az olsa da pazarı zorluyoruz. Karpuzu, otel, restoran, eğlence mekanları ve hamile olan kadınlar daha çok istiyor. Bu işi tabii ki de ticaret için yapıyoruz. Karpuzun diğer mahsullere göre maliyeti düşük fakat işçi bulmak hasat zamanı sıkıntı oluyor. Yaklaşık 35 dönüm olan serada 110 ton karpuz bekliyoruz ama pazarı düşük. İran’dan iç piyasaya gelen karpuzlar piyasaya erken düştü, o biraz etkiledi. Yetiştirdiğimiz karpuzun tadı ve aroması çok güzel. Yerli malımız, dalından yeşil yeşil koparılıyor, 3’üncü gün tüketicinin önüne koyuluyor. Ülkemizde yetişen bir mala sahip çıkalım" ifadesini kullandı.