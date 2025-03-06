Diyarbakır’da Aile Hekimliğinde görev yapan Merve Ağaoğlu, çarpıntı ve nefes darlığı şikayetiyle kardiyoloji bölümüne, mide ağrısı şikayeti için de gittiği gastroenteroloji uzmanı tarafından kilolarının fazla olduğu ve kilo vermesi gerektiği söylendi. Ağaoğlu, sevk edildiği obezite merkezinde 8 ayda 25 kilo verip 85 kilodan 60 kiloya düşerek sağlığına kavuştu.

Aile Hekimliğinde görev yapan Merve Ağaoğlu (35) 24 Mart 2024 tarihinde Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesine çarpıntı ve nefes darlığı şikayetiyle kardiyoloji uzmanına, mide ağrısı şikayeti için ise gastroenteroloji uzmanına göründü. Doktorlar, Ağaoğlu’na, kilolarının fazla olduğunu söyleyip obezite merkezine yönlendirdi. Yapılan testler ve çalışmalardan sonra Ağaoğlu’nun obez olduğu ve şikâyetlerinin sebebinin fazla kiloları olduğu anlaşıldı. Ağaoğlu, doktor eşliğinde aldığı tedaviler ile 8 ayda 25 kilo verip 85 kilodan 60 kiloya kadar düşüp sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. İhsan Solmaz, İHA muhabirine, obezitenin çağımızın hastalıklarından en önemlilerinden bir tanesi olduğunu ve giderek sıklığının arttığını söyledi. Dr. Solmaz, vücutta fazla yağın birikmesi ile oluşan bir hastalık olan obeziteyi vücut kitle endeksi ile sınıflandırdıklarını ve normalde 19 ve 25 arasında olan bu indeksin obeziteli bireylerde 30’un üzerinde olduğunu ifade etti.

Dr. Solmaz, Merve Ağaoğlu’nu, merkeze geldikten sonra tüm tahlillerin yapıldığını ve herhangi bir sağlık probleminin olmadığını aktararak, "Ölçümlerimizi aldığımızda hastamızın obezite seviyesinde olduğunu gördük ve kendisine diyet egzersiz ve ilaç tedavisi başlattık. Diyetisyen eşliğinde diyetini düzenlediğimiz hastamızın aylık egzersiz programını kendisine anlattık ve kilo vermesine yardımcı olacak medikal tedaviyi başlayarak aylık takiplerimize çağırdık. Hastamız düzenli bir şekilde takiplerine geldi. Takiplerinin sonucunda bize başvurduğu anda 85 kiloydu sonra ayda 4 kilo hedefi ile gittik. Hastamız şu anda 62 kilo. Bize başvurduğunda bel çevresi 98 cm iken, şu anda yaklaşık 26 cm kadar bir incelmesi oldu" dedi.

"Hastamız toplumdan izole edilmişti ve kendisiyle barışık olmayan bir ruh hali mevcuttu" diyen Dr. Solmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fotoğraf çektirmek bile istemeyen bir ruh hali mevcuttu. Ama şu anda hem kilo vermesi hem vücudunun incelmesi durumu söz konusu olunca kendisiyle, hayatla daha fazla barışık ve işini daha severek yapıyor. Farkındalık oluştursun diye Merve hanımı özellikle bugün davet ettik. Merve Hanım’ın söyleyeceği, merkezimizi tanıtma üzerine kurulacağı cümlelerle merkezimizin tanınırlığını arttırıp obez olarak yaşayan bireylerin obezite ile mücadele etmek için merkezimize gelmelerini sağlamış oluruz."

Merve Ağaoğlu, obezite merkezinin varlığından haberdar olmadığını, kardiyoloji ve gastroenteroloji doktorları tarafından yönlendirildiğini söyledi. Sürece 85 kiloyla başladığını kaydeden Ağaoğlu, "8 aylık güzel ve sakin bir süreçle 60 kiloya kadar düştüm, 25 kilo verdim. Bu süreçte doktorum ve ölçüm hemşirem bana çok destek oldu. Hem psikolojik olarak, hem fiziksel olarak, hem de tıbbi ilaç bilgisi olarak çok destekleri oldu. Diyetimi uyguladım, egzersizimi yaptım ve ilaç tedavisi gördüm güzel bir süreçti" diye konuştu.

Daha önce aynaya bile bakmaya cesaret edemediğini ve çok fazla fotoğraf çekmek istemediğini belirten Ağaoğlu, "Zayıflamaya başladıktan sonra çok daha rahat bir şekilde aynaya bakabiliyorum, fotoğraf çekebiliyorum hatta çok fazla fotoğraf çekiyorum. Uzun bir süredir ritim bozukluğu yaşamıyorum, ritim düzenleyici ilaç kullanmıyorum, düzenli kardiyoloğa gidiyorum. Beni obezite merkezine yönlendiren kalp doktorum hem zayıflamış olmama hem de ilaçsız kalp ritmimin normal olmasına şaşırdığını dile getirmişti. Gastroenteroloji doktoru da aynı şekilde son gittiğim kontrolde, ’artık bir sorunun yok, benimle bir alakan kalmadı, gelmene gerek yok’ demişti" ifadelerini kullandı.