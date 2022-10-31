Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Çağrı Kökoğlu, bel-boyun fıtığı ve tedavi yöntemlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Çağrı Kökoğlu, bel-boyun fıtığı ve tedavi yöntemlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Hastaların kendilerine genellikle ağrı şikayeti ile geldiğini anlatan Kökoğlu, her ağrının fıtıkla ilgili olmadığının altını çizdi. Bel, bacak, boyun ağrısı ile gelen hastaların ağrı nedenlerinin kas, eklem, romatizması olabileceğini söyleyen Kökoğlu, fıtık için en önemli belirtilerin; yürütmeyen, iş yaptırmayan ve uyutmayan ağrılar olduğunu ifade etti. Fıtığın oluşma nedenlerine yönelik konuşan Kökoğlu, belli bir yaştan sonra omurganın girdiği belli bir şeklin yaptığımız hareketler sonucu bozulduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Yaptığımız hareketler, eğilmeler, kalkmalar, doğrulmalar bir şekilde ağır kaldırmalar, ters hareketler omurganın düzenini bozuyor. İki omurga arasındaki etrafı bağlarla, kaslarla kaplı olan disk yapısını, oradaki bütün koruyacak etmenleri bir şekilde bozarsak o fıtık iki omurga arasından çıkıp sinire temas ediyor. Buna kısaca fıtık deniyor. Göbekten çıkarsa göbek fıtığı, kasıktan çıkarsa kasık fıtığı deniyor. Ama bizimle ilgili olan kısım omurganın arasından çıkmasına bel ve boyun fıtığı deniyor. Belden omurlar arasından çıkıp sinire temas ederse bel fıtığı, boyundan çıkıp sinire temas ederse boyun fıtığı oluşuyor.”

Ağrıların yüzde 95’i fizik tedavi ile çözülüyor

Op. Dr. Kökoğlu, bel, kol ve boyun ağrılarının yüzde 95’inin fizik tedavi ile çözülebildiğini belirtirken, geriye kalan yüzde 5’inin ise cerrahi müdahale ile çözülebileceğini ifade etti. Ağrıların hastanın hayatını, işini, yürümesini, uykusunu etkilediği noktada fizik tedavinin yetersiz kaldığını söyleyen Kökoğlu, cerrahi işlem gerektiren bu noktada devreye girerek hastalara yardımcı olduklarını dile getirdi.

Kilomuz arttıkça omurga taşıyamamaya başlıyor

Kilonun fıtıkta etken bir rolü olduğunu vurgulayan Kökoğlu, vücudun fazla kilolarla beraber aldığı yükleri omurganın zamanla taşıyamamaya başladığını ve omurgada problemlerin ortaya çıktığını belirtti. Kökoğlu fıtığa yakalananlara yönelik olarak, “Ağır işte çalışanlar, kas kuvvetini yanlış kullananlar, yük dağılımında yanlış hareketler her zaman belimize ve boynumuza zarar veriyor. Uzun süre bilgisayar başında oturanlarda belli bir zaman sonra vücut yoruluyor ve bozulmalar başlıyor.” şeklinde konuştu.