Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekkeköy ilçesinde inşa edilen üretilen Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi’nin yüzde 70’ini tamamladı. Başkan Mustafa Demir, “Ülke ekonomisine katkı sağlamayı belediye olarak biz görev addediyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekkeköy ilçesinde inşa edilen üretilen Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi’nin yüzde 70’ini tamamladı. Başkan Mustafa Demir, “Ülke ekonomisine katkı sağlamayı belediye olarak biz görev addediyoruz” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana kentsel dönüşüm projeleriyle, çağdaş yollarla, kavşaklarla, altyapı ve üst yapı yatırımlarıyla, Samsun’a yeni bir çehre kazandırma yolunda emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tasarruflarıyla belediye öz kaynaklarını da halkın hizmetinde harcıyor. Modern ve son teknolojiyle güçlendirilerek revize edilen şantiyelerde asfaltını, santralleri ile betonunu ise tamamen kendi öz kaynaklarıyla üreten Büyükşehir Belediyesi büyük bir tasarruf sağlıyor. Kendi parke ve borusunu da üretmek için yola koyulan Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesinde fabrika inşa ediyor.

Yüzde 70’i bitti

7 milyon lira sözleşme bedelli Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi Karadeniz Bölgesi’nde de ilk olacak. Robotik sistemle çalışacak tesis günlük 3 bin metrekare renkli, normal ve dekoratif kilit parke bordur üretimi kapasitesine sahip olacak. Tesiste üretilecek en önemli ürünlerden birini de SASKİ’nin altyapıda kullandığı beton borular oluşturacak. Şimdiye kadar dışarıdan alımı yapılan borular bu yatırımla çok daha ucuza mal edilecek. Tesis, ayrıca günlük ortalama 600 boru üretme kapasitesine sahip olacak. Prefabrik Beton Altyapı elemanlarının üretiminin de yapılacağı tesis bu alandaki yatırımların karlılığını da maksimuma çıkaracak. Fizibilite çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan tesisin yüzde 70’i tamamlandı.

"Samsun için üretiyoruz"

"Ülke ekonomisine katkı sağlamayı belediye olarak biz görev addediyoruz" diyen Başkan Mustafa Demir, “Samsun için üreteceğiz sloganıyla yola çıktık. Hemşehrilerimize her alanda hizmet için yola koyulduk. Milletin bir kuruş parasının boşa harcanmasına müsaade etmeyeceğimize söz verdik. O yüzden çalışmalarımızı yaparken en karlı hangisi ise şehrimiz için onu tercih ediyoruz. Her alanda üreten bir belediye olarak yaptığımız işlerde yüksek verimlilik elde ediyoruz. Yapımına başladığımız bu tesiste bize yeni bir ivme katacak" diye konuştu.