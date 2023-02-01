Kilis’ten 2023 yılında harç farizasını yerine getirmek için İl müftülüğüne toplam 4 bin 794 kişi başvurdu.

Kilis’ten 2023 yılında harç farizasını yerine getirmek için İl müftülüğüne toplam 4 bin 794 kişi başvurdu.

Kilis İl Müftü Vekili Cengiz Çolak, kutsal topraklara gitmek için Kilis’ten 403’ü ilk kez olmak üzere toplam 4 bin 794 kişi ön kayıt yaptırdı. Hac farizasını yerine getirmek için başvuruda bulunanlardan 4 bin 391 kişinin kayıt yenilediğini belirten Müftü Vekili Çolak, "İlimizden Kutsal topraklara gidecek Hacı adaylarımızın sayısı ilerleyen günlerde belli olacak kura sonrası belirlenecektir. Rabbim gönülden isteyen her vatandaşımıza Hac yapmayı nasip etsin" dedi.

Gerçekleştirilecek kurada çıkan adaylar, hac ibadeti için 26 Haziran tarihinde kutsal topraklarda olacak şekilde, ülkeden uğurlanacak.